Estudio revela la edad en la que tu hijo elige cuál será su profesión

Saber qué carrera estudiar es un proceso difícil al que se deben enfrentar los adolescentes de entre 15 y 16 años y su decisión es circunstancial pues los padres pueden jugar un papel importante en la elección.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A qué edad se elige la profesión?

Cada año, millones de jóvenes llegan a las escuelas deseosos de entrar al mundo de los adultos y al laboral. Algunos optan por dejar que su experiencia académica les marque el rumbo, otros optan por hacer una pausa para experimentar la vida.

Sin embargo, el cambio es constante pues el mundo se mueve a pasos agigantados pero siempre existe la opción de cambiar de camino. Además, un factor importante son los padres quienes en algunas ocasiones sugieren buscar un trabajo que les permita vivir cómodamente y que sea bien remunerado y otros recomiendan hacer algo que les guste y cause emoción.

Según algunos estudios, hay niños que desde los 10 años ya tienen una idea clara de lo que quieren hacer; sin embargo, la mayoría elige entre los 14 y 16 años.

Recomendaciones para la elección de tu profesión

Si los papás quieren ayudar a sus hijos a elegir una licenciatura es muy importante tomar en cuenta que el mundo cambia constantemente y ahora hay carreras que hace 10 años no existían.

Además, es fundamental hablar con los jóvenes sobre sus fortalezas y habilidades evitando elegir por ambición o por seguir una tradición familiar. Es fundamental propiciar el auto descubrimiento y que los jóvenes se pregunten sobre sus gustos y preferencias y así tener mayor claridad. Pero es fundamental conocer la diferencia entre un hobby y una profesión.

El triángulo de la carrera

Hay algunos expertos que recomiendan tomar en cuenta un triángulo conformado por satisfacción que se enfoca en los conocimientos de la profesión , la calidad con la que se realiza y cuánta felicidad produce; el estilo de vida tiene que ver con las condiciones con las que se realiza la profesión como residencia, horario, flexibilidad etc y el dinero que es lo que logra el balance en la mayoría de los casos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.