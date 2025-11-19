Este queso mexicano brilla en el mundo y se corona como el mejor de toda Latinoamérica

México celebra un nuevo logro gastronómico con el queso Andante, elaborado en la Finca Las Luciérnagas de Huimilpan, Querétaro. Ganó el premio al mejor queso de toda Latinoamérica en los World Cheese Awards 2025, realizados el pasado 13 de noviembre en Berna, Suiza. El reconocimiento destacó su sabor equilibrado, su corteza lavada con cerveza artesanal y la maestría técnica de su creadora, Teresa Aguilar.

El galardón colocó al queso Andante entre los más sobresalientes del planeta. La edición 2025 del concurso reunió 5 mil 244 quesos de 46 países, evaluados a ciegas por 265 jueces. Aunque el título mundial quedó en manos de un Gruyère AOP suizo, México demostró su crecimiento en la industria artesanal al obtener seis medallas.

¿Qué pasó en los World Cheese Awards 2025?

La competencia organizada por el Guild of Fine Food del Reino Unido cerró su edición 37 con una jornada intensa de evaluación sensorial. Los jueces calificaron apariencia, aroma, textura y sabor sin conocer el origen de cada pieza para asegurar imparcialidad.

En este contexto, el queso Andante se alzó como el mejor de Latinoamérica al superar a decenas de participantes de países como Argentina, Chile, Brasil y Colombia, triunfo que marca un hito para México.

¿Qué hace especial al queso Andante?

Andante es un queso semiduro elaborado con leche pasteurizada de oveja y madurado de tres a seis meses. Su corteza se lava con cerveza artesanal mexicana, lo que aporta notas umami, aromas complejos y un perfil elegante.

Los jueces destacaron su equilibrio en boca y su textura fina. Esto consolidó a Teresa Aguilar como una de las productoras más reconocidas del continente.

¿Qué otros quesos mexicanos fueron premiados?

México obtuvo seis medallas adicionales en esta edición. Lácteos La Providencia ganó plata con su mozzarella, mientras que Quesos Navarro consiguió cuatro preseas gracias a su cheddar, panela, queso fresco y queso menonita.

Los premios reflejaron el avance del país en quesería artesanal, con cada vez más proyectos locales que compiten con estándares internacionales.

El origen del Andante y su importancia cultural

La Finca Las Luciérnagas trabaja con leche de oveja proveniente de productores con certificación en bienestar animal. Teresa Aguilar fusiona técnicas europeas con procesos e ingredientes mexicanos, lo que demuestra la identidad gastronómica del país.

Su éxito impulsa a nuevos productores y fortalece la presencia de México en el mapa global de quesos finos.

¿Cómo disfrutar el Andante en platillos mexicanos?

Este queso semiduro con notas umami y toque cervecero es muy versátil para:



Enchiladas suizas o poblanas: Rallado como topping para un gratinado cremoso

Quesadillas gourmet: Con flor de calabaza, huitlacoche o champiñones

Tacos al pastor o de carne asada: En trozos para fundir

En tabla con memelas o tlayudas: Acompañado de chapulines, guacamole y cebolla morada

Fundido: Con chorizo mexicano o rajas, servido con tortillas recién hechas

En ensaladas: Con nopales asados, jitomate y aguacate

Su sabor intenso también marida perfecto con cerveza artesanal mexicana o un mezcal joven.

