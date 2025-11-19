Así funciona el verificador facial de Roblox para evitar ciberacoso contra menores

Roblox se ha convertido en una de las plataformas online más populares para niños y adolescentes de entre 12 y 18 años de edad, pero a medida aumenta la popularidad de este videojuego que funciona como un mundo virtual similar al modelo de Fortnite, también aumentan los riesgos de ataques a menores de edad que frecuentan la plataforma.

Aunque conserva muchas similitudes con Fortnite , el mundo virtual de Roblox es mayormente poblado de niños, haciendo que este espacio virtual se convierta en uno de los epicentros de denuncias de ciberacoso y 'grooming' en todo el mundo.

Tras el aumento en esta tendencia global, los servidores de Roblox aumentarán sus controles de seguridad para evitar que adultos contacten a menores mediante la plataforma, este medida se implemento tras las denuncias y la presión de autoridades digitales para reforzar la seguridad online de menores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Estas son las nuevas medidas de seguridad de roblox

Durante el último trimestre, expertos en seguridad digital y algunas organizaciones de protección infantil han alertado sobre lo peligrosa que se puede tornar la plataforma para menores de edad. El 'grooming' y algunos otros tipos de acoso o manipulación perpetrados por adultos a niños son muy comunes en comunidades virtuales de este tipo, donde los controles de seguridad son muy pocos.

Roblox funciona con chats y otras opciones de interacción donde los usuarios pueden conocer a personas de todo tipo y de todo el mundo. A partir de los primeros días de 2026, las nuevas reglas de seguridad aumentarán para todo el mundo e iniciarán en Europa para posteriormente extenderse a todos los países donde está activa la plataforma.

La verificación facial por medio de IA, no va a ser obligatoria para todos los usuarios. Cualquier persona va a poder jugar, pero para utilizar la función de chat será necesario hacer la verificación visual. Mediante una fotografía selfie con motores de IA, se verificará la edad real de los usuarios.

Esta nueva medida de seguridad se gestionará mediante una empresa especializada en el uso de datos biométricos y una vez finalizado el proceso se borrarán para siempre los datos biométricos.

¿Qué es el grooming y cómo prevenirlo?

El 'grooming' es una modalidad de acoso y hostigamiento ejercido por adultos a menores de edad, esta práctica consiste en generar un vínculo de confianza con la víctima para poder aprovecharse de su vulnerabilidad y abusar de ellos.

En algunas ocasiones el 'grooming' se utiliza para generar una relación con menores de edad de tipo sexual, que posteriormente se vuelva legal al cumplir la mayoría de edad.

El chat y las funciones de interacción social de Roblox se han posicionado como uno de los canales más vulnerables para este tipo de acoso, que en la mayoría de las casos pasa desapercibido por familiares y amigos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.