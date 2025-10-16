¡Al estilo Hot Wheels! Fecha de lanzamiento y diseño de los camioncitos navideños de Coca Cola

La Navidad, época favorita de muchos, está por llegar. Coca Cola vuelve a sorprender con su icónica tradición navideña: los camioncitos coleccionables que cada año se convierten en un símbolo de la temporada. Este 2025, la marca ha revelado un diseño que recuerda a los populares autos Hotwheels, con un estilo moderno y lleno de detalles.

En redes sociales estos cochecitos están causando revuelo, ¿quieres conseguir el tuyo? Aquí todo lo que sabemos sobre el lanzamiento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Dónde venden los camioncitos navideños de Coca Cola?

Los camioncitos, esperados por fanáticos y coleccionistas, ya están disponibles en Walmart. El diseño de esta edición destaca por sus colores metálicos y diseños que incluyen copos de nieve, estrellas y otros elementos característicos de la época.

"¿Dónde puedo comprarlo?”, “Lo quiero” o “Están increíbles estos carritos”, son algunos de los comentarios que se leen en el video de TikTok.

Cabe destacar que si no los consigues en Walmart, puedes ingresar a la página de M2 Machine y comprar el tuyo, hay una increíble variedad de modelos, tales como:



1993 Chevrolet Cheyenne Super 30

1966 Ford GT40 MK II

1973 Chevrolet K5 Blazer Chase

¿Cuándo es Navidad 2025?

El 25 de diciembre es un momento para pasar tiempo con la familia y celebrar, este 2025 cae en día jueves.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.