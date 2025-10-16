¿Una concha? Así puedes conseguir pan GRATIS en la CDMX por esta fecha especial

Si existen cosas que son dignas de celebrarse, definitivamente, el pan . Este delicioso alimento que nos encanta a chicos y grandes se ha hecho acreedor a su propio festejo. Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial del Pan, por lo que hoy podrás comerte una conchita gratis cortesía de la Panadería Esperanza.

Si tienes tu celular a la mano, solo tienes que seguir unos sencillos pasos y lanzarte a recoger tu pan de dulce gratis para acompañarlo con tu café. Te contamos cómo lograrlo.

¿Por qué regalan pan el 16 de octubre?

El Día Mundial del Pan se celebra el 16 de octubre y no es una fecha elegida al azar, pues coincide con la fecha en la que se festeja el Día Mundial de la Alimentación. El pan no solo es un alimento que se encuentra en todos los hogares del mundo, sino que tiene una trascendencia histórica, cultural y social.

El Día Mundial del Pan se celebró por primera vez en 2006 con el propósito de conmemorar uno de los alimentos más antiguos de la humanidad. Por esta razón, la Panadería Esperanza quiere celebrar regalándole a sus clientes una pieza de pan . Te decimos cómo puedes conseguirla.

¿Cómo conseguir pan gratis en la Panadería Esperanza?

Para conseguir una concha o una mantecada gratis en la Panadería Esperanza, este jueves 16 de octubre, lo que debes hacer es seguir estos sencillos pasos:

Ingresas a la Play Store o Apple Store y descarga la app de la Panadería Esperanza

o y descarga la Activa tu cupón digital , a partir de las 6:00 am del 16 de octubre

, a partir de las 6:00 am del 16 de octubre Después, ve a tu sucursal favorita antes de las 8:59 p.m. y recoge tu pan gratis

No pierdas esta gran oportunidad de cenar un delicioso pan gratis en una fecha tan especial que nos recuerda la importancia de oficios como el de los panaderos.