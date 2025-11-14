¡Ofertón del Buen Fin 2025! Liverpool remata XIAOMI Redmi 13 LCD con cámara de 108 MP y carga rápida

En el marco del Buen Fin 2025, una de las promociones que más ha llamado la atención entre los amantes de la tecnología proviene de Liverpool, que ha lanzado un remate especial del XIAOMI Redmi 13 LCD, uno de los smartphones más populares de la marca.

Este dispositivo destaca por su pantalla LCD de 6.79 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 90 Hz, ideal para una experiencia visual fluida y clara. En adn Noticias te presentamos los detalles.

Buen Fin 2025 en Liverpool: Precio del XIAOMI Redmi 13 LCD

Ofrecido por Liverpool con facilidades de pago y posibilidad de compra tanto en tienda física como en línea. De $4,99900 ahora cuesta $3,03920 y/o hasta 6 meses sin intereses de $1146.83.

Lo puedes comprar aquí .

Características del celular XIAOMI Redmi 13 LCD

Este equipo cuenta con una cámara principal de 108 megapíxeles f/1.75 que permite realizar capturas de alta calidad con un sensor grande de 1/1.67” y tecnología de agrupamiento de píxeles 9 en 1, además de una cámara macro secundaria de 2 MP y cámara frontal de 13 MP, perfecta para selfies nítidos.

Además, el Redmi 13 incorpora un procesador MediaTek Helio G91 Ultra orientado a un buen desempeño en juegos y multitarea, apoyado por configuraciones de memoria que van hasta 8 GB de RAM y almacenamiento interno de hasta 256 GB con posibilidad de ampliación mediante microSD.

La batería es otro de sus puntos fuertes, con capacidad de 5030 mAh que soporta carga rápida de 33 W, permitiendo cargar hasta el 50% en apenas 26 minutos, lo que asegura una gran autonomía para uso diario.

