Adiós MTV… Lista de los 10 videos que marcaron a todo fan del canal de música

Mucho antes de que existiera el internet y las redes sociales fueran el referente para sucesos de la cultura pop e incluso noticias, existió un canal que era el vínculo entre música y juventud que perduró por más de 4 décadas al aire.

MTV es y fue algo más que un simple canal de televisión, con un legado que se mide en su impacto cultural, siendo una de las vitrinas que dieron a conocer a artistas de distintos géneros a nivel mundial. MTV se volvió un referente para la música y los videoclips que llegó a más de 200 países, desde la década de los 80’s, la cadena reescribió lo que podía ser imagen y sonido para generar ídolos que se convirtieron en las caras más visibles del pop y rock.

Cada material estrenado bajo el sello MTV, tenía el poder de marcar el rumbo de la tendencia y la carrera de un artista en particular, llegando incluso a influir en la estética de una generación completa.

Hace tan solo unos días recibimos la terrible noticia de que Paramount Global estaría cerrando los canales: MTV Music, MTV 80’s, MTV 90’s y MTV Live, marcando el final de un ciclo que inició en 1981 con el icónico eslogan “Ladies and gentlemen, rock and roll”.

Top 10 videos de MTV

Losing my religion - R.E.M

Rock DJ - Robbie Williams

Californication - Red Hot Chili Peppers

Clint Eastwood - Gorillaz

Feeling This - Blink-182

I Miss You - Blink-182

In The End - Linkin Park

Last Resort - Papa Roach

Oops!...I Did It Again - Britney Spears

1979 - The Smashing Pumpkins



¿Por qué MTV cerró sus canales?

El reciente anuncio del cierre de operaciones de la cadena MTV ha dejado al mundo de la música sorprendido enormemente, pese a que se informó formalmente que a partir del 31 de diciembre de 2025 se cerrarán 5 canales como una estrategia que atiende a las necesidades del mercado actual.

Paramount es la empresa que desde hace un par de años es la dueña de MTV y el cierre de algunas propiedades de la marca MTV se debe a una estrategia comercial para darle más impulso a su plataforma de streaming (Paramount Plus).

La cancelación de los canales de música de MTV se realizará únicamente en Reino Unido e Irlanda, en el futuro se aplicará la misma medida para el resto de Europa, así como para Australia y Brasil.

Aunque el mercado principal de la plataforma está en Estados Unidos, hasta el momento Paramount no ha dado una declaración sobre qué pasará en Estados Unidos y otros países de América Latina donde también se transmiten estos canales, incluyendo a México.

Aunque en su momento la noticia causó tristeza y asombro en el público mexicano, aún se puede disfrutar de todos los contenidos de MTV en México.