Adiós MTV… Lista de los 10 videos que marcaron a todo fan del canal de música

Después de más de 40 años de transmisión, MTV cerrará sus canales y aprovechamos para hacer un recorrido por los videos musicales que marcaron la cultura pop
Mucho antes de que existiera el internet y las redes sociales fueran el referente para sucesos de la cultura pop e incluso noticias, existió un canal que era el vínculo entre música y juventud que perduró por más de 4 décadas al aire.
MTV es y fue algo más que un simple canal de televisión, con un legado que se mide en su impacto cultural, siendo una de las vitrinas que dieron a conocer a artistas de distintos géneros a nivel mundial. MTV se volvió un referente para la música y los videoclips que llegó a más de 200 países, desde la década de los 80’s, la cadena reescribió lo que podía ser imagen y sonido para generar ídolos que se convirtieron en las caras más visibles del pop y rock.
Cada material estrenado bajo el sello MTV, tenía el poder de marcar el rumbo de la tendencia y la carrera de un artista en particular, llegando incluso a influir en la estética de una generación completa.
Hace tan solo unos días recibimos la terrible noticia de que Paramount Global estaría cerrando los canales: MTV Music, MTV 80’s, MTV 90’s y MTV Live, marcando el final de un ciclo que inició en 1981 con el icónico eslogan “Ladies and gentlemen, rock and roll”.
Café Tacvba grabará un especial MTV Unplugged en 2019
Café Tacvba grabará un especial MTV Unplugged en la primera mitad del 2019 para celebrar 30 años de carrera musical.
Top 10 videos de MTV
- Losing my religion - R.E.M
- Rock DJ - Robbie Williams
- Californication - Red Hot Chili Peppers
- Clint Eastwood - Gorillaz
- Feeling This - Blink-182
- I Miss You - Blink-182
- In The End - Linkin Park
- Last Resort - Papa Roach
- Oops!...I Did It Again - Britney Spears
- 1979 - The Smashing Pumpkins
¿Por qué MTV cerró sus canales?
El reciente anuncio del cierre de operaciones de la cadena MTV ha dejado al mundo de la música sorprendido enormemente, pese a que se informó formalmente que a partir del 31 de diciembre de 2025 se cerrarán 5 canales como una estrategia que atiende a las necesidades del mercado actual.
Paramount es la empresa que desde hace un par de años es la dueña de MTV y el cierre de algunas propiedades de la marca MTV se debe a una estrategia comercial para darle más impulso a su plataforma de streaming (Paramount Plus).
La cancelación de los canales de música de MTV se realizará únicamente en Reino Unido e Irlanda, en el futuro se aplicará la misma medida para el resto de Europa, así como para Australia y Brasil.
Aunque el mercado principal de la plataforma está en Estados Unidos, hasta el momento Paramount no ha dado una declaración sobre qué pasará en Estados Unidos y otros países de América Latina donde también se transmiten estos canales, incluyendo a México.
Aunque en su momento la noticia causó tristeza y asombro en el público mexicano, aún se puede disfrutar de todos los contenidos de MTV en México.
