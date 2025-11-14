Elektra remata iPad 9, tiene descuento de más de 3 mil pesos en el Buen Fin 2025

Durante el Buen Fin 2025 podrás disfrutar de una gran variedad de ofertas en ropa, televisiones, muebles y electrodomésticos y si quieres comparte un iPad en Elektra hay una oferta que no te puedes perder, aquí te compartimos todos los detalles.

Oferta de iPad 9 en el Buen Fin 2025

En la tienda en línea de Elektra puedes comprar el Apple iPad 9 en 2 mil 999 pesos de contado y hasta 3 meses sin intereses con tarjetas participantes o puedes solicitar tu préstamo y pagarla a 100 semanas de 52.00 pesos.

Características del Apple iPad 9

El iPad 9 tiene capacidad de 64 o 256 GB, tiene cable de Lightning a USB-C y adaptador de corriente USB-C de 20 W.

La pantalla es retina multi-touch de 10.2 pulgadas retroiluminada por LED con tecnología IPS. La resolución es de 2160 x 1620 a 264 pixeles por pulgada, pantalla true tone y brillo de 500 nits; revestimiento oleofóbico resistente a huellas dactilares y es compatible con el Apple Pencil.

Por otro lado, la cámara tiene un gran angular de 8 MP, apertura de ƒ/2.4 y zoom digital de hasta 5X, lente de cinco elementos, fotos panorámicas, HDR para fotos, geoetiquetado de fotos, estabilización automática de imagen y modo ráfaga.

Respecto a la grabación de video es HD de 1080p a 25 cps y 30 cps, con zoom de 3x y en cámar lenta de 720p a 120 cps; la cámara rápida tiene estabilización cinemática y video con autoenfoque continuo, zoom de reproducción y grabación de video en formatos HEVC y H.264.

La cámara fronta l tiene un ultr gran angular de 12 MP, ángulo de visión de 122°, apertura de ƒ/2.4, HDR para fotos y grabación de video HD de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps. Rango dinámico extendido para grabación de video a un máximo de 30 cps, corrección de lente, retina flash.

La bocinas son estéreo y tiene dos micrófonos para llamadas y grabación de audio y video. Todos los modelos tienen brújula digital, Wi-Fi, microlocalización iBeacon, GPS/GNSS, touch ID, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro y sensor de luz ambiental.

