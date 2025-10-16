¡Consolas sin límites! Xbox ROG Ally y Ally X debutan en México

Las nuevas Xbox ROG Ally y Ally X en México ya son una realidad. ASUS y Microsoft unieron fuerzas para traer al país estas consolas híbridas que combinan la experiencia de Xbox con la versatilidad de una PC gamer portátil. México se posiciona como uno de los primeros mercados latinoamericanos en recibir la preventa, disponible desde el portal oficial de Republic of Gamers (ROG).

Estas consolas permiten jugar desde cualquier lugar, integrando servicios como Xbox Game Pass, Steam y Battle.net en un solo dispositivo. Su lanzamiento marca una nueva era de libertad para los jugadores que buscan potencia y movilidad sin depender de una computadora de escritorio.

¿Qué experiencia ofrece en Xbox ROG Ally y Ally X?

La ROG Ally y su versión avanzada, la Ally X, eliminan las barreras entre plataformas. Los jugadores pueden alternar sin esfuerzo entre su biblioteca de Game Pass y sus títulos de Steam o Epic Games, disfrutando una transición fluida gracias al software inteligente de ASUS.

Esta integración permite retomar partidas guardadas y sincronizar logros, haciendo que cada sesión sea inmediata y sin complicaciones técnicas, ideal para gamers que prefieren la eficiencia sobre los ajustes manuales.

Diseño ergonómico inspirado en Xbox

La Xbox ROG Ally adopta un diseño blanco clásico con curvas cómodas y botones familiares, reduciendo la fatiga en sesiones prolongadas. Compacta y ligera, cabe fácilmente en una mochila, combinando portabilidad y durabilidad.

La aplicación ROG permite personalizar los botones, configurar atajos y optimizar la experiencia en juegos competitivos. Es una herramienta perfecta para quienes buscan velocidad y control total en formato portátil.

Especificaciones que marcan diferencia

La ROG Ally equipa un procesador AMD Ryzen Z2 A, con 16 GB de RAM LPDDR5X y un SSD de 512 GB. Su pantalla Full HD de 7 pulgadas con 120 Hz ofrece gráficos vibrantes y fluidez en títulos AAA.

La ROG Ally X, por su parte, incluye el potente Ryzen AI Z2 Extreme, con mejor autonomía y soporte para resoluciones hasta 1080p. Gracias a su batería extendida y mejoras térmicas, promete sesiones más largas sin sobrecalentarse.

Precios y preventa en México

En el mercado mexicano, la Xbox ROG Ally inicia en 12 mil 499 pesos, mientras que la ROG Ally X se ofrece por 19 mil 999 pesos. Ambas ya pueden adquirirse en preventa a través del sitio oficial de ASUS ROG, con disponibilidad limitada.

Se recomienda revisar los paquetes promocionales que incluyen funda protectora y meses de Game Pass, una oportunidad para aprovechar la experiencia completa desde el primer día.

