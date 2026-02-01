Murió el influencer Ángel Montoya tras lanzarse al río Cauca, Colombia, por reto viral | VIDEO

La muerte de Ángel Montoya, un joven influencer originario de Colombia , ha generado conmoción en redes sociales y reavivado el debate sobre los peligros de los llamados retos virales.

El creador de contenido falleció el martes 27 de enero luego de arrojarse al río Cauca desde un puente vehicular, presuntamente como parte de un desafío digital, de acuerdo con reportes de medios locales.

El cuerpo de Montoya fue localizado tres días después, el viernes 30 de enero, tras una intensa búsqueda que se vio afectada por las condiciones climáticas adversas en la región.

¿Quién era Ángel Montoya y qué ocurrió en el río Cauca, en Colombia?

El incidente ocurrió en el puente General Santander, una estructura que conecta al municipio de Tuluá con el corregimiento de Río Frío, en el departamento del Valle del Cauca, al suroeste de Colombia .

En videos difundidos en redes sociales se observa al joven de pie al borde del puente mientras se despide antes de saltar al afluente.

El río Cauca es uno de los más importantes del país sudamericano, pero también uno de los más peligrosos, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando su caudal aumenta considerablemente.

Tras caer al agua, Montoya presentó dificultades para nadar; uno de sus brazos aparentemente perdió movilidad, lo que le impidió mantenerse a flote con normalidad.

Mientras luchaba contra la corriente, la persona que lo acompañaba y grababa la escena hizo comentarios en tono de burla, sin intervenir para auxiliarlo. Minutos después, el joven se perdió de vista, arrastrado por el caudal.

Encuentran el cuerpo de Ángel Montoya tras días de búsqueda

El cuerpo del influencer fue localizado en el municipio de Bolívar, también en el Valle del Cauca, varios kilómetros río abajo. El hallazgo fue realizado por trabajadores conocidos como areneros, quienes extraen material del río y dieron aviso a las autoridades.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bugalagrande explicó que las labores de búsqueda se complicaron debido a las lluvias constantes y al incremento del nivel del río, factores que representan un alto riesgo incluso para rescatistas experimentados.

Francisco Tenorio , secretario de Gestión del Riesgo del Cauca, confirmó el hallazgo y lamentó el fallecimiento del joven. Además, hizo un llamado a la población para evitar conductas de riesgo, especialmente en esta época del año.

“Estamos en temporada de lluvias, con cerca de 25 municipios afectados por crecientes súbitas y avenidas torrenciales. No se puede poner en riesgo la vida por este tipo de retos”, advirtió el funcionario.

