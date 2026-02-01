Estrena un iPhone 14 Pro con un descuento de más del 50% en Liverpool

¿Buscas potencia y elegancia, mientras tomas las mejores fotos? El iPhone 14 Pro es uno de los favoritos de Liverpool , al ofrecerlo a la mitad de precio con motivo de la Gran Barata, que pone en liquidación cientos de productos.

Liverpool decidió rematar el iPhone 14 Pro de 6.1 pulgadas a un precio espectacular de tan solo 9 mil 299 pesos vs su costo original de 18 mil 999 pesos, es decir que los clientes se ahorran casi diez mil pesos.

iPhone 14 Pro un celular de alta gama con descuento por la Gran Barata de Liverpool

iPhone 14 Pro es un celular de alta gama que se vende con el increíble descuento debido a su condición de "reacondicionado", sin embargo nunca ha sido usado. Por tan solo 9 mil 299 pesos el usuario recibirá un iPhone 100% funcional, con accesorios nuevos y originales, y la tranquilidad de una garantía contra defectos de fabricación.

Características del iPhone 14 Pro

Tiene una imponente pantalla Super Retina XDR (AMOLED) de 6.1 pulgadas

Ei chip A16 Bionic asegura una fluidez absoluta para juegos, edición de video y multitarea

Sistema de cámaras Pro, encabezado por un sensor principal de 48 MP

¿Cómo comprar el iPhone 14 Pro?

Si quieres dar el salto a la familia Apple, puedes comprar el iPhone 14 Pro a través de la página de Liverpool y aprovechar las facilidades de pago por la Gran Barata que incluyen hasta 6 meses sin intereses de 1 mil 549 pesos si cuentas con tarjetas de la tienda, o bien, 3 meses sin intereses con otras tarjetas bancarias participantes. El celular incluye el equipo en el color de tu preferencia, cable de datos y adaptador de corriente originales.

