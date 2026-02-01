¡Se pasó de listo! Taxista le roba el celular a joven en estado de ebriedad en el Centro Histórico | VIDEO

Un taxista fue captado en el momento justo en el que se acercó a robarle el celular y otras pertenencias a un joven en estado de ebriedad que se encontraba sentado en una banqueta del Centro Histórico.

El clip que se viralizó en redes sociales causó indignación, pues el taxista se pasó de listo, ya que en lugar de ayudar al joven, lo despojó de su celular. Te contamos los detalles de esta historia viral.

Taxista ofende a pasajera

Cámaras del C2 captan a taxista robando el celular a un joven ebrio

A través de redes sociales se viralizó un video en el que un taxista fue captado in fraganti robándole su celular a un joven en estado de ebriedad. De acuerdo con lo que se ve en el video, el joven se encontraba sentado en una banqueta en una calle del Centro Histórico, cuando de pronto pasó frente a él un taxi de la CDMX.

Al ver al joven, el conductor se echó de reversa y se estacionó enfrente, bajó de su auto y se acercó. Luego de intercambiar unas palabras con el joven y darse cuenta de que estaba en estado inconveniente, el taxista se aprovechó de su vulnerabilidad para robarle su celular.

De inmediato, el taxista se sube a su auto y se da a la fuga, mientras el joven queda recostado en la banqueta.

Autoridades detienen a taxista que robó celular a joven ebrio en el Centro Histórico

Las acciones del taxista quedaron registradas por las cámaras del C2, por lo que de inmediato elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX pusieron en marcha un operativo para detener al taxista, que intentó huir por calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Tras lograr la detención, el taxista de la CDMX fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para determinar su situación jurídica.

