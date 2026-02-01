Amazon remata Galaxy Flip7 de 512 GB con un ahorro de casi 10 mil pesos; pantalla plegable y batería de larga duración

El Samsung Galaxy Flip7 JetBlack de 512 GB se posiciona como uno de los smartphones plegables más atractivos del momento gracias a una oferta destacada en Amazon, donde actualmente se vende con un 35% de descuento.

Este ajuste de precio representa un verdadero premio para los consumidores, ya que el equipo pasó de un precio original de 28 mil 499 pesos a solo 18 mil 499 pesos, una rebaja poco común en dispositivos de gama alta.

Oferta del Samsung Galaxy Flip7 en Amazon: ahorro y financiamiento

Uno de los principales atractivos de esta promoción en Amazon es que no solo reduce el precio final, sino que también permite adquirir el dispositivo a 15 meses sin intereses, con pagos aproximados de mil 233 pesos mensuales.

Esta facilidad de pago amplía el acceso a un smartphone premium sin necesidad de realizar un desembolso elevado de una sola vez.

Características del Samsung Galaxy Flip7 que lo mantienen en la gama alta

En el apartado fotográfico, el Galaxy Flip7 incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles, diseñada para capturar imágenes nítidas y con buena reproducción de color.

A esto se suma un sensor gran angular de 12 MP, ideal para fotografías panorámicas y tomas grupales.

Otro de los puntos fuertes es su pantalla exterior rediseñada, que gracias a un bisel más delgado permite realizar tareas rápidas como responder mensajes, revisar notificaciones o controlar aplicaciones sin necesidad de desplegar el equipo, mejorando la experiencia de uso diario.

La tecnología FlexHinge reforzada ofrece mayor durabilidad y resistencia, uno de los aspectos más valorados en los dispositivos plegables. Todo esto se integra en un diseño delgado, fabricado con estructura de aluminio, que aporta ligereza y solidez.

Batería, diseño y compatibilidad

El Galaxy Flip7 cuenta con una batería de 4,300 mAh, optimizada para ofrecer varias horas de uso continuo entre entretenimiento, trabajo y redes sociales. Está disponible en colores azul y JetBlack, siendo este último uno de los más buscados por su acabado elegante y discreto.

Con esta oferta en Amazon, el Galaxy Flip7 no solo destaca por su tecnología, sino por convertirse en un premio en ahorro para quienes buscan un plegable de alto nivel a precio reducido.

