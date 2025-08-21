Garabatos renueva su imagen en CDMX: un espacio cálido y moderno para disfrutar de su menú

En medio del ajetreo citadino, cada vez son más las personas que buscan espacios donde relajarse y reconectar con lo esencial: la buena comida y la compañía. Con este objetivo, Garabatos presenta una renovada imagen en uno de sus restaurantes en CDMX, ubicado en el centro comercial Perisur. La propuesta busca ofrecer a los comensales una experiencia única, cálida y cercana a la naturaleza.

Con esta transformación, la marca incorpora materiales y colores que evocan frescura y armonía. Plantas, maderas claras e iluminación pensada en el confort crean la sensación de “estar al aire libre”, lo que invita a disfrutar del espacio en cualquier momento del día, ya sea solo, con amigos, en pareja o en familia.

Un restaurante con historia y tradición

Garabatos es una empresa 100% mexicana que lleva más de 50 años deleitando a los capitalinos. Nació con su pastelería, el corazón de la marca, elaborada por maestros pasteleros que imprimen el sello familiar en cada creación. A lo largo de su trayectoria ha evolucionado, pero siempre ha mantenido como prioridad ofrecer calidad y sabor en cada uno de sus productos.

La nueva propuesta gastronómica

Además de su imagen renovada, la marca ofrece un extenso menú para desayunos, comidas y cenas. Entre los platillos destacan la pechuga a la parmesana, quesabirrias, lasaña boloñesa, pollo cajún y camarones al ajillo. A estos se suman opciones tradicionales como chilaquiles y enchiladas, así como un menú healthy para quienes buscan alternativas más ligeras.

Garabatos en la CDMX

Actualmente, Garabatos cuenta con 17 restaurantes y 9 boutiques en la Ciudad de México y área metropolitana. Cada uno busca brindar un ambiente acogedor y platillos preparados al momento, con ingredientes frescos y altos estándares de calidad. Con esta renovación, la marca reafirma su compromiso de seguir siendo un punto de encuentro para compartir momentos y sabores.

Dónde se encuentra Garabatos

Visitar Garabatos no es únicamente ir a comer, sino disfrutar de una experiencia completa en un ambiente que mezcla modernidad con tradición. Su renovación en Perisur representa un paso más en la evolución de una empresa mexicana que ha sabido adaptarse a las tendencias sin perder la esencia que la caracteriza.

Dirección: Anillo Perif. Blvd. Adolfo López Mateos 4690-4690, Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán.

