Video sensible: Joven es atacado por un tiburón en la playa

Un adolescente fue atacado por un tiburón mientras nadaba en una plaza en una zona turística de Brasil. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y miles de personas han pedido a las autoridades locales hacer algo al respecto, considerando que no es el primer ataque en la zona.

Video: Tiburón ataca a joven en la playa

El incidente ocurrió el jueves 29 de enero en la playa Del Chifre, en el estado de Pernambuco, en la costa noreste del país. La víctima, identificada como Deivson Rocha Dantas, de apenas 13 años, se encontraba en el mar con amigos cuando fue sorprendido por el escualo. Testigos relatan que el tiburón lo mordió en la pierna, provocando una herida profunda con severa pérdida de sangre.

Personas que estaban en la zona lograron sacar al adolescente del agua e intentaron auxiliarlo mientras llegaban los servicios de emergencia. A pesar de estos esfuerzos y de haber sido trasladado rápidamente al Hospital Tricentenário, el joven llegó sin vida y fue diagnosticado con paro cardiorrespiratorio debido a las graves lesiones .

ATAQUE | Um adolescente, de 13 anos, morreu depois de ser atacado por um tubarão em Pernambuco. O jovem brincava na água com três amigos quando foi mordido na perna direita.



La playa Del Chifre es un destino popular para turistas, aunque no es ajena a este tipo de hechos. Las autoridades del Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburones han reportado numerosos incidentes a lo largo de los años, y la presencia de señalizaciones de advertencia en la zona era conocida entre quienes frecuentan la costa.

Las autoridades locales aún no han emitido un comunicado oficial sobre las medidas preventivas que se adoptarán tras la tragedia, aunque se espera un reforzamiento de las advertencias para los visitantes en las costas de Pernambuco.

