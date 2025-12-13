Regalar tulipanes en México el 13 de diciembre se vuelve moda digital y confunde a millones

La idea de regalar tulipanes el 13 de diciembre ganó fuerza en México gracias a redes sociales. Usuarios de TikTok, Instagram y Facebook difundieron la creencia de que esta fecha representa un gesto especial de amor y compromiso.

Sin embargo, no existe registro histórico ni cultural que respalde esta práctica en el país. Se trata de una tendencia digital reciente que muchas personas adoptaron de forma simbólica y recreativa.

¿Existe una tradición mexicana de regalar tulipanes?

En México no hay una celebración oficial que vincule los tulipanes con el 13 de diciembre. La costumbre no aparece en:



Calendarios cívicos

Festividades religiosas

Eventos populares

Especialistas en cultura señalan que estas modas surgen por la viralidad y la repetición en plataformas sociales, no por raíces históricas.

El origen de la tendencia en TikTok

La práctica comenzó como un reto entre parejas que compartían imágenes de tulipanes como señal de “amor verdadero”. El formato emocional facilitó su rápida expansión.

Con el alcance masivo, muchos usuarios asumieron que se trataba de una fecha especial establecida, algo que no ocurrió.

El significado simbólico de los tulipanes

Los tulipanes representan amor profundo, afecto sincero y pasión. En la tendencia, simbolizan un sentimiento que no se marchita.

Por eso surgieron versiones artesanales, como tulipanes de papel o crochet, que refuerzan la idea de permanencia.

¿Hay un Día del Tulipán en México?

El Día Nacional del Tulipán se celebra en Países Bajos, no en México. En territorio mexicano solo existen zonas de cultivo con fines comerciales.

Unirse a la tendencia resulta opcional. Funciona como un detalle creativo, aunque no forma parte de una tradición nacional.

