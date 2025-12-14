Youtuber Loris Giuliano es investigado por promocionar documental con fuegos artificiales en Torre Eiffel

El youtuber francés Loris Giuliano es investigado por promocionar su documental con un espectáculo de fuegos artificiales frente a la icónica Torre Eiffel.

Las autoridades francesas abrieron una investigación en su contra por "poner en peligro la vida de terceros", ya que su show de pirotecnia no se realizó bajo los permisos necesarios, por lo que deberá pagar las consecuencias legales.

bon bin vidéo spéciale alors mise en ligne spéciale et annonce spéciale

juste pour vous et pour napoli

merci pour tout depuis le début

napoli sur youtube

je vous aime fooooort 💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/LDDXBNtlpC — Loris Giuliano (@Loris_Giuliano) December 12, 2025

¿De qué es el documental de Loris Giuliano?

Durante la noche del viernes 12 de diciembre, el youtuber Loris Giuliano promocionó su documental "Napoli", el cual dedica a su club de futbol favorito. En el video publicado en sus redes sociales, el creador de contenido está de espaldas mirando la Torre Eiffel. A los pocos segundos se voltea a la cámara y muestra una playera de su proyecto, mientras él viste un traje negro, camisa blanca y corbata.

¿Quién es Loris Giuliano?

Loris Giuliano tiene casi 2 millones de suscriptores en YouTube y tan solo cuenta con 60 videos en su canal. A la plataforma se unió en el 2013 y desde entonces hace entrevistas a los lugares que va, desde artistas hasta gente local.

¿Cómo reaccionaron las redes por los fuegos artificiales?

Las acciones del youtuber no pasaron desapercibidas en las redes sociales, ya que la mayoría de los usuarios lo criticaron por poner en peligro la vida de miles de espectadores, muchos de ellos turistas, quienes se encontraban en el lugar para fotografiar a la Torre Eiffel .

“Mi amigo, en ese caso, habría podido cometer el atentado del siglo si hubiera podido instalar lo que quisiera delante de la Torre Eiffel; no hay improvisación, debía tener acuerdos previos”.

“Sabiendo que una sola bengala a veces puede paralizar un puesto entero, espero de verdad que le den una condena considerable, y como mínimo, que vaya a la cárcel. No bromeo”.

Quand on sait qu’il y a des blessés et parfois des morts régulièrement le 14 juillet à cause d’un manque de sécurité autour des deux d’artifices

Ce qu’il a fait là c’est limite criminel — Greg Moura 💸 (@gregoire_l) December 13, 2025

