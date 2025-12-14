En menos de 400 pesos, Amazon remata audífonos Anker P20i que garantizan 30 horas de reproducción

Con un precio de 379 pesos y hasta tres meses sin intereses en Amazon, los audífonos Soundcore by Anker P20 i se han convertido en una de las opciones más buscadas durante las ofertas navideñas.

Su bajo costo, combinado con funciones clave como buena batería, sonido potente y resistencia al agua, los vuelve un regalo práctico para esta temporada decembrina.

Actualmente forman parte de las ofertas festivas, con un descuento de más del 40% respecto a su precio original y la opción de pagar 126.33 pesos a tres meses sin intereses.

Características de los audífonos Soundcore by Anker P20i

A pesar de su precio accesible, los Soundcore P20i integran drivers de 10 milímetros, diseñados para ofrecer graves profundos y audio claro en distintos escenarios.

Son una opción funcional para escuchar música, ver películas, atender llamadas o disfrutar podcasts durante los traslados diarios o en casa durante las vacaciones.

Además, permiten personalizar el ecualizador a través de la aplicación Soundcore, lo que brinda mayor control del sonido según las preferencias del usuario, una característica poco común en audífonos de este rango de precio.

Audífonos ideales para viajes y reuniones decembrinas

En temporada navideña, la duración de la batería se vuelve fundamental. Estos audífonos ofrecen hasta 30 horas de reproducción total, combinando los auriculares con el estuche de carga.

También cuentan con carga rápida, lo que permite obtener varias horas de uso con pocos minutos conectados, ideal para quienes olvidan cargarlos antes de salir.

Resistentes y con conexión estable

Los Soundcore P20i están equipados con Bluetooth 5.3, lo que mejora la estabilidad de conexión y reduce interrupciones al enlazarlos con celulares, tabletas o computadoras.

Además, cuentan con certificación IPX, que los hace resistentes al sudor y a salpicaduras de agua, útiles para actividades al aire libre o rutinas de ejercicio después de las fiestas.

Para quienes buscan un regalo tecnológico, funcional y económico esta Navidad , los Soundcore P20i se posicionan como una alternativa cumplidora sin afectar el presupuesto de fin de año.

