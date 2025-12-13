inklusion.png Sitio accesible
Muere influencer mexicano-canadiense Mary Magdalene tras caer de balcón en Tailandia

Muere la influencer conocida por cirugías extremas tras caer de un noveno piso en Phuket; su hermano confirmó el deceso y la policía sigue indagando.

Muere influencer
La influencer mexicano-canadiense conocida como Mary Magdalene, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Gongora, falleció a los 33 años tras caer desde el balcón del noveno piso de un edificio en Patong, Phuket (Tailandia).|marymagdalene.art | Instagram
Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Muere la influencer mexicano-canadiense Mary Magdalene, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Góngora, a los 33 años tras caer del balcón de un edificio en Patong, Phuket. El hecho ocurrió el pasado 9 de diciembre y su cuerpo fue hallado en el estacionamiento del complejo.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer cómo ocurrió la caída. La creadora de contenido se hospedaría solo una noche y planeaba salir al día siguiente.

Así ocurrió la caída en Phuket

Mary Magdalene subió a su habitación cerca de las 13:30 horas. Minutos después se registró la caída desde el noveno piso. En el balcón quedaron unas sandalias, lo que indica que salió brevemente.

El caso resulta relevante por la falta de testigos directos y por tratarse de una figura con millones de seguidores, lo que amplificó el impacto mediático.

Investigación y causas bajo análisis

La policía trasladó el cuerpo al Hospital Vachira Phuket para la autopsia. No se ha confirmado si fue accidente, problema de salud u otra causa.

Expertos señalan que estos procesos suelen requerir varios días, sobre todo cuando hay atención internacional.

Confirmación familiar y reacción en redes

Iván, hermano de la influencer, confirmó la muerte con mensajes emotivos en redes sociales. Sus publicaciones permitieron validar la identidad.

Seguidores y colegas expresaron conmoción y exigieron claridad sobre lo ocurrido.

Trayectoria, cirugías extremas y debate social

Mary Magdalene ganó notoriedad por documentar cirugías estéticas extremas y su paso por plataformas de contenido adulto. En años recientes habló del costo físico y emocional de ese estilo de vida.

Su muerte reaviva el debate sobre la presión de la fama digital, la salud mental y los riesgos de viajar en solitario.

