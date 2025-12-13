Muere influencer mexicano-canadiense Mary Magdalene tras caer de balcón en Tailandia

Muere la influencer mexicano-canadiense Mary Magdalene, cuyo nombre real era Denise Ivonne Jarvis Góngora, a los 33 años tras caer del balcón de un edificio en Patong, Phuket. El hecho ocurrió el pasado 9 de diciembre y su cuerpo fue hallado en el estacionamiento del complejo.

La influencer Mercedes Roa fue hospitalizada tras ser atacada en Francia Mercedes Roa estaba en Francia para un jugar un partido especial de la Liga Universe, que incluía a figuras como Zinedine Zidane, Franck Ribéry y Gerard Piqué 08 diciembre, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer cómo ocurrió la caída. La creadora de contenido se hospedaría solo una noche y planeaba salir al día siguiente.

Así ocurrió la caída en Phuket

Mary Magdalene subió a su habitación cerca de las 13:30 horas. Minutos después se registró la caída desde el noveno piso. En el balcón quedaron unas sandalias, lo que indica que salió brevemente.

El caso resulta relevante por la falta de testigos directos y por tratarse de una figura con millones de seguidores, lo que amplificó el impacto mediático.

Investigación y causas bajo análisis

La policía trasladó el cuerpo al Hospital Vachira Phuket para la autopsia. No se ha confirmado si fue accidente, problema de salud u otra causa.

Expertos señalan que estos procesos suelen requerir varios días, sobre todo cuando hay atención internacional.

Confirmación familiar y reacción en redes

Iván, hermano de la influencer, confirmó la muerte con mensajes emotivos en redes sociales. Sus publicaciones permitieron validar la identidad.

Seguidores y colegas expresaron conmoción y exigieron claridad sobre lo ocurrido.

Trayectoria, cirugías extremas y debate social

Mary Magdalene ganó notoriedad por documentar cirugías estéticas extremas y su paso por plataformas de contenido adulto. En años recientes habló del costo físico y emocional de ese estilo de vida.

Su muerte reaviva el debate sobre la presión de la fama digital, la salud mental y los riesgos de viajar en solitario.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.