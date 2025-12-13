Muere a los 86 años, Abraham Quintanilla, papá de Selena

Abraham Quintanilla, papá de Selena , la “Reina del Teo-Mex” murió este sábado 13 de diciembre a los 86 años, así lo confirmó mediante redes sociales el músico A.B Quintanilla; la noticia ha desatado una ola de reacciones entre los fans y la industria de la música.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Muere el papá se Selena Quintanilla

Fue a través de una publicación en Instagram que A.B Quintanilla confirmó la triste noticia sobre la muerte de su papá a los 86 años que fue productor ejecutivo y manager de Selena Quintanilla.

“Con un pesado dolor en el corazón les informó que mi papa ha muerto” escribió en su publicación acompañada con un video con fotos de Abraham. Hasta el momento se desconoce la causa de muerte.

¿Quién fue Abraham Quintanilla?

Abraham Quintanilla fue un cantante, compositor, productor y manager de Selena Quintanilla. Nació el 22 de febrero de 1939 en una familia migrante en Corpus Christi, Texas, Estados Unidos.

Formó un grupo musical llamado Grumdrops y abandonó la escuela para ser cantante pero su mamá no estuvo de acuerdo con esa situación. Posteriormente se integró a los Dinos pero abandonó la banda para formar Selena y Los Dinos donde se hizo famoso como productor.

VIDEO: Christian Serratos es Selena Quintanilla en serie de Netflix Netflix lanzó un tráiler de la nueva bioserie de la Reina del Tex Mex. 12 noviembre, 2019

Tras la muerte de su hija, Abraham fue productor ejecutivo de una película biográfica sobre la vida de Selena en 1997 y fue protagonizada por Jennifer López.

Además, luego de que se diera a conocer la posibilidad de que Yolanda Saldívar acusada de la muerte de Selena saliera de prisión, Abraham señaló que nada podría devolverla la vida a su hija y nada sería igual.

Yolanda Saldívar podría salir en libertad a 30 años del asesinato de Selena Quintanilla

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.