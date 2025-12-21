Balacera en Zona Rosa de la alcaldía Cuauhtémoc; al menos una persona murió

Durante la noche del domingo 21 de diciembre se registró una balacera en Zona Rosa , en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Fue un ataque directo en contra de tres personas que estaban en un restaurante ubicado en el cruce de las calles Niza y Hamburgo.

¿Qué pasó en Zona Rosa hoy 21 de diciembre?

Sujetos armados ingresaron al restaurante y atacaron directamente a tres personas. Dispararon en reiteradas ocasiones y después huyeron. Pocos minutos después arribaron elementos policiacos al lugar.

Los afectados eran una mujer y dos hombres, quienes consumían alimentos en el lugar cuando otras personas los atacaron a balazos. Dos resultaron heridos y uno de ellos murió a los pocos minutos de ser llevado al hospital.

Esto provocó el despliegue de un fuerte operativo en Zona Rosa , en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía de Investigación. Acordonaron la zona para realizar las labores periciales correspondientes.

Hasta el momento todavía no hay información sobre la identidad de las personas que fueron atacadas y tampoco se reporta ningún detenido. Por lo pronto, se espera que las autoridades puedan utilizar las cámaras de vigilancia de la zona para identificar el vehículo y la ruta de escape que utilizaron los presuntos sicarios.

Una persona muerta y otra lesionada, el saldo de los disparos en el Luaú, ubicado sobre Hamburgo y Niza, col. Juárez. @AlcCuauhtemocMx. #Precauciones #Video 🎥👇🏽 https://t.co/7whxLoqtBQ pic.twitter.com/82NWBKhe6d — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) December 22, 2025

