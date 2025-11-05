¿Al Simi Fest? Travis Barker de Blink-182 confirma alianza con Dr. y Farmacias Similares

El fenómeno nacional en el que se ha convertido el Dr. Simi sigue dando de qué hablar, pues ahora se confirmó que Travis Barker, baterista de la famosa banda Blink-182, llegó a un acuerdo para que las Farmacias Similares comercialicen sus productos de nutrición y bienestar que han sido un éxito a nivel internacional.

Fue a través de un video publicado por Barker Wellness, la marca del baterista estadounidense, que se anunció la alianza con la cual ahora las y los mexicanos se podrán ver beneficiados gracias a los productos veganos y naturales que se podrán encontrar en las diferentes sucursales de la marca.

¿Cómo fue la alianza de Travis Barker y Farmacias Similares?

De acuerdo con el anuncio de la marca de Travis Barker, la alianza con Farmacias Similares fue para que los más de cinco productos de la compañía se puedan comercializar dentro de sus diferentes sucursales, esto a precios accesibles para las y los mexicanos.

Y es que hasta antes de esta alianza entre las farmacias de Dr. Simi y la marca del baterista de Blink-182, los productos de Barker Wellness únicamente se podían conseguir a través de plataformas como Amazon, en la página web de la misma y demás.

¿De qué son los productos del baterista de Blink-182?

Los productos que comercializa Barker Wellness incluyen suplementos alimenticios, bálsamos, cremas naturales, aceites corporales y productos de baño, los cuales se venden con la promesa de ser de ayuda para la salud de los consumidores.

Entre los productos están los siguientes:

Gomitas adaptógenas de hongos

Gomitas de magnesio

Bálsamos terapéutico muscular

Crema terapéutica muscular

Bálsamo para tatuajes

Sales de baño con magnesio

¿En dónde comprar los Barker Wellness en México?

De acuerdo con el anuncio entre Farmacias Similares el músico de 49 años de edad, los productos de la empresa se podrán encontrar en los 9 mil 500 establecimientos que se ubican a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Por otro lado, se puede conocer más sobre la marca y sus productos a través del siguiente enlace , en el cual también se podrán realizar los pedidos correspondientes.

