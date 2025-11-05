¡Alerta! Expertos en ‘caídas teatrales’ te dejarán sin celular y cartera en conciertos

Expertos en seguridad alertan de una nueva modalidad de robo en conciertos y festivales musicales, varias denuncias ciudadanas han levantado preocupación en Bogotá por las grandes cantidades de celulares y carteras hurtados en los últimos eventos musicales del país latino.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Así es la nueva modalidad de robo en conciertos y eventos masivos

El ingenio latino no tiene comparación y desgraciadamente esto se ve reflejado en las distintas y cada vez más innovadoras formas de robar a la gente. En los conciertos de Rauw Alejandro y Anuel se reportó que varias personas fueron víctimas de robo de carteras y celulares de una manera muy peculiar.

Según lo contado, personas se lanzan a los pies de sus víctimas para hacerlas caer y mientras estás de distraen, las cosquillean o aprovechan el contacto para quitarles el celular de manera suave y calculada, al más puro estilo de los carteristas franceses.

Celulares y carteras son los principales targets de estos delincuentes, quienes aprovechan la oscuridad, ruido y tumulto de estos eventos masivos para aprovecharse de las personas y despojarlos de sus objetos de valor.

Muchas personas han exigido mayores controles de seguridad afuera y dentro de los venues de conciertos, así como filtros de seguridad más rigurosos, esto principalmente para garantizar la integridad de los asistentes, principalmente a la hora de finalizar el evento.

Aunque la Secretaría de Seguridad reportó una reducción del 18 % en los hurtos a personas en Bogotá durante 2024, los robos en aglomeraciones y espacios de entretenimiento siguen siendo motivo de alarma. En total, se registraron cerca de 129.000 hurtos a personas y 155 mil casos de hurto común, siendo los objetos más robados el dinero, los celulares y los documentos personales.

Estos números preocupan por que esta práctica podría extenderse a otros países como México y Argentina, ambos conocidos por albergar grandes cantidades de conciertos y festivales.

Consejos para prevenir robos en conciertos