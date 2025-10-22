Costco confirma nuevas tiendas en México y estos son los lugares en donde estarán ubicadas

Costco, la cadena estadounidense de hipermercados, anunció que abrirá nuevas sucursales en México, con el objetivo de que su negocio pueda multiplicarse y seguir llegando cada vez a más mexicanos.

Mauricio Talayero, director de Finanzas de Costco México, señaló durante el evento “Retail Day México 2025", que México es un país de oportunidades y aunque ya hay tiendas en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Querétaro, se instalarán más.

¿En dónde habrá nuevas tiendas de Costco?

Las nuevas tiendas se construirán en:

División del Norte, Ciudad de México, a partir de enero de 2026.

Monterrey, Nuevo León

Guadalajara, Jalisco

Puebla

Municipio de Corregidora, Querétaro

Nuevas sucursales de Costco con miras a 20 años

Con miras hacia los próximos 20 años, Costco también considera como potenciales algunas regiones de México como son Reynosa y Matamoros, Tamaulipas; Irapuato, Guanajuato; Pachuca, Hidalgo; Playa del Carmen, Quintana Roo.

¿Cuál ha sido el impacto de Costco en México?

El impacto de Costco en México ha sido considerable, ya que algunos mexicanos han encontrado otra forma de ganarse la vida, a través de algunos alimentos especiales que solo se venden en las sucursales, por ejemplo los pasteles, donas, roscas, los cuales después son revendidos, ya sea completos o por pieza.

Sin embargo, la reventa de productos no solo se limita a comida, sino también es de ropa como chamarras, tenis, blusas o productos para el hogar.

