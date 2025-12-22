Avión de la Marina se estrella durante misión de apoyo médico

Un avión de la Secretaría de Marina se estrelló en la Bahía Oeste de Galveston, Texas en Estados Unidos cuando realizaba una misión de apoyo médico por lo que de inmediato se activaron los protocolos de búsqueda y rescate. Según reportes preliminares, había 8 personas a bordo: 2 pilotos y 6 pasajeros, incluyendo un niño con quemaduras.

Se estrella aeronave de la Marina en EUA

Según el comunicado de la Marina, la institución realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau cuando la aeronave se estrelló en la Bahía Oeste de Galveston, por lo que se activaron los protocolos de rescate y búsqueda.

Barcos y equipos de buceo ya se encuentran ayudando en la búsqueda, además, el Departamento de Policía de Galveston y el Departamento de Seguridad Pública de Texas ya laboran en el lugar de los hechos.

Según Galvnews, el avión tipo King Air ANX 1209 transportaba a 8 personas y realizaba un vuelo médico militar. El vuelo estaba a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Scholes en medio de una densa niebla.

La Secretaría de Marina-Armada de México informa que una aeronave de esta Institución, que realizaba una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, presentó un incidente durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas.



¿Qué se sabe del accidente aéreo?

El incidente ocurrió alrededor de las 03:17 horas cuando la Guardia Costera de Galveston recibió una llamada de emergencia sobre la caída de la aeronave.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que se logró el rescate de seis personas, hay cuatro sobrevivientes y dos muertos por el desplome de la aeronave. Hasta el momento, elementos de la Semar, en coordinación con integrantes de la Guardia Costera de los Estados Unidos, continúan los esfuerzos para el rescate de dos personas más que se encuentran dentro de la aeronave siniestrada.

