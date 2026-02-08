Súmate al trend en Instagram; así puedes pedirle a ChatGPT que cree la caricatura de tu trabajo

En los últimos días, una nueva tendencia se ha apoderado de redes sociales como Instagram, X y TikTok: usuarios están pidiéndole a ChatGPT que convierta su vida y su trabajo en una caricatura personalizada.

La práctica, que mezcla creatividad, tecnología e identidad digital, se ha vuelto viral por la facilidad con la que se puede realizar y por los resultados llamativos que genera.

Le pedí a #ChatGPT que creara una caricatura basada en mi profesión y en lo que hago todos los días… y este fue el resultado 🤍 pic.twitter.com/SwPn2mt09a — Pau B. (@BarreraPaulina) February 6, 2026

Desde creadores de contenido hasta profesionistas de distintos sectores, miles de personas están experimentando con prompts específicos para obtener ilustraciones que resumen su personalidad, su rutina laboral y sus pasiones en una sola imagen.

El fenómeno no solo es entretenimiento, también se ha convertido en una herramienta de branding personal.

¿Cómo crear una caricatura de tu trabajo con ChatGPT?

La clave de esta tendencia no está únicamente en la inteligencia artificial, sino en la forma en que se le da la instrucción. Para obtener una caricatura que realmente represente tu vida laboral, es fundamental describirte con el mayor detalle posible.

Lo ideal es incluir información como tu profesión, actividades diarias, hobbies, entorno de trabajo, rasgos de personalidad y hasta elementos que te identifiquen visualmente.

Entre más contexto tenga la herramienta, más precisa y personalizada será la ilustración.

El prompt más utilizado por los usuarios es el siguiente: “Crea una caricatura de mí y de mi trabajo basándote en todo lo que sabes sobre mí, de acuerdo con nuestras conversaciones”.

Una vez ingresado el texto en ChatGPT , la plataforma comienza a generar la imagen tomando como referencia el historial de interacciones y la información proporcionada.

¿Es necesario subir una foto para la caricatura?

Subir una fotografía es completamente opcional, pero puede ayudar a que los rasgos físicos sean más cercanos a la realidad. Al agregar una imagen, la inteligencia artificial puede ajustar detalles como peinado, complexión o expresiones faciales, lo que hace que el resultado final sea más fiel.

Tras enviar el prompt —y la foto, si así se decide— solo queda esperar unos segundos para que la herramienta genere la caricatura. Una vez lista, muchos usuarios la comparten en sus historias o publicaciones, lo que ha impulsado aún más la viralidad del reto.

Caricaturas de ChatGPT como herramienta de marca personal

Aunque comenzó como una dinámica divertida, esta tendencia ha sido adoptada por periodistas, diseñadores, community managers y emprendedores para mostrar su día a día laboral de forma creativa.

No es la primera vez que ChatGPT marca tendencia en imagen digital. Antes se popularizaron los retratos hiperrealistas, los headshots para LinkedIn y las ilustraciones inspiradas en estilos animados.

