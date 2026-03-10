Recuperan segundo cuerpo tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad, CDMX

Durante la madrugada de este martes 10 de marzo de 2026, brigadas de rescate localizaron y recuperaron el segundo cuerpo de los trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso de un edificio en Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

El rescate fue confirmado por el director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como Jefe Vulcano, quien informó que el hallazgo ocurrió luego de varias horas de búsqueda con apoyo de binomios caninos y equipos especializados.

Asimismo, la titular de Protección Civil de la capital, Miryam Urzúa, detalló que el cuerpo hallado corresponde a un hombre de aproximadamente 35 años de edad; sin embargo, adelantó que siguen los trabajos para localizar a un tercer trabajador.

En este momento se recupera el segundo cuerpo de las tres personas atrapadas en el colapso del edificio en San Antonio Abad. Se pone a disposición de servicios periciales de la Fiscalia General de Justicia la Ciudad de México. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/hGoaVScQtM — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 10, 2026

Así fue el rescate del segundo cuerpo

De acuerdo con el reporte oficial, el cuerpo fue localizado alrededor de la 01:45 horas a aproximadamente un metro de profundidad bajo los restos de la estructura.

Posteriormente, cerca de las 05:26 horas, las brigadas lograron recuperar el cuerpo y ponerlo a disposición de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Alrededor de las 07:45 horas, arribó al lugar una unidad móvil forense de la Fiscalía capitalina, esto con el fin de llevarse el cuerpo.

Conviene recordar que, durante las primeras horas de atención a la emergencia, bomberos lograron rescatar a dos personas que se encontraban dentro del inmueble al momento del derrumbe; sin embargo, también se confirmó que al menos tres trabajadores quedaron atrapados bajo los escombros.

El derrumbe ocurrió el pasado lunes 9 de marzo en un edificio de tres niveles ubicado en el cruce de Calzada San Antonio Abad y Manuel Gutiérrez Nájera, en la colonia Tránsito.

Según las autoridades capitalinas, el inmueble se encontraba en proceso de demolición debido a daños estructurales provocados por el sismo de 2017.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el colapso no formaba parte de la demolición controlada, sino que ocurrió de manera accidental mientras se realizaban los trabajos en la estructura.

Tras el derrumbe también se realizó la evacuación preventiva de al menos 57 personas que se encontraban en inmuebles cercanos, como parte de los protocolos de seguridad.

Reabren la circulación

Alrededor de las 07:40 horas de este martes, se dio a conocer que las autoridades de tránsito reabrieron la circulación de Calzada San Antonio Abad en el tramo entre Gutiérrez Nájera y Alfredo Chavero con dirección al centro.

Para esto, policías de tránsito realizan abanderamiento en la zona y pidieron a la ciudadanía que conduzca con precaución.

