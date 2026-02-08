¡Perreando sin miedo! Bad Bunny hace historia con DTMF en el Super Bowl LX; así fue el show de medio tiempo

Bad Bunny prendió el show de medio tiempo del Super Bowl LX. Los fanáticos de la NFL saltaron de sus asientos para bailar y cantar al ritmo de los temas que hicieron saltar a la fama al cantante puertorriqueño, que hoy hizo historia al convertirse en el primer cantante latino en protagonizar este icónico show.

Te contamos cómo se vivió el show de medio tiempo del ganador del Grammy 2026 al Mejor Álbum del Año por ‘Debí tirar más fotos’.

Ricky Martin envía emotivo mensaje a Bad Bunny

Bad Bunny prende el Super Bowl LX con invitados sorpresa

El esperado show de medio tiempo del Super Bowl LX 2026 , celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, fue encabezado por Bad Bunny, consolidando su impacto global tras ganar el Premio Grammy a Álbum del Año con Debí Tirar Más Fotos.

Aunque el partido de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks inició cerca de las 17:30 horas (tiempo del centro de México), el espectáculo musical, con una duración aproximada de 12–15 minutos fue uno de los momentos que el mundo estaba esperando.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

El concierto de Bad Bunny no solo fue musical, sino también un mensaje de identidad cultural. El cantante puertorriqueño consolidó su presencia como el primer artista latino y de habla hispana en liderar el show de medio tiempo del Super Bowl con un repertorio mayoritariamente en español.

Bad Bunny abrió con su éxito 'Titi me preguntó' y levantó de sus asientos a los fanáticos de la NFLm entre ellos, Kendall Jenner expareja del cantante boricua. Siguió con 'Perreo Sola'.

¡Bad Bunny lo hizo! Una de sus invitadas es Lady Gaga, qien interpretó sus éxitos con ritmo latino. La estadunidense bailó al ritmo de 'Baile inolvidable'.

Su segundo invitado el catante puertorriqueño, Ricky Martin, cantando totalmente en español.

Después de mencionar los países de América Latina y acompañarse de bailarines con banderas, Bad Bunny terminó el impactate show con su éxito DTMF.

¿En dónde ver en vivo y gratis el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX?

El Super Bowl 2026 lo podrás ver totalmente GRATIS y EN VIVO a través de la transmisión de Azteca 7, y por supuesto a través de nuestro sitio web al que puedes acceder en este ENLACE .

