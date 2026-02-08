De 9 mil a poco más de 3 mil pesos; Elektra remata la Mini Tote Bag Marc Jacobs por San Valentín

Con el 14 de febrero a la vuelta de la esquina, muchas personas buscan un regalo que combine lujo, funcionalidad y un precio accesible, por eso, Elektra se suma a las opciones más atractivas de San Valentín con una oferta destacada en una de las marcas más deseadas del momento: Marc Jacobs.

Se trata de la bolsa Tote Marc Jacobs Mini en color negro , un accesorio icónico que ahora puede conseguirse con un descuento significativo.

Actualmente, este bolso está disponible con un precio de tres mil 339 pesos, una rebaja considerable frente a su costo original de nueve mil 499 pesos, lo que representa una oportunidad ideal para quienes buscan sorprender con un regalo de diseñador sin desbalancear el presupuesto.

Bolsa Marc Jacobs Mini en Elektra: Precio y descuento por San Valentín

La Bolsa Tote Marc Jacobs Mini , vendida por la tienda rigalstore a través de Elektra, forma parte de una promoción por pago de contado.

El precio final de tres 339 pesos aplica al pagar en una sola exhibición y puede realizarse con múltiples métodos de pago, como tarjetas de crédito y débito, PayPal, efectivo en Banco Azteca, App Baz, Bitcoin y la App de Banco Azteca.

Además, Elektra ofrece hasta tres meses sin intereses con tarjetas de crédito, lo que permite distribuir el gasto sin cargos adicionales.

Para quienes prefieren financiamiento a largo plazo, también existe la opción de adquirirla mediante Préstamo Elektra, con pagos aproximados de 56 pesos por semana durante 100 semanas, una alternativa pensada para compras planeadas.

Características de la Bolsa Tote Marc Jacobs Mini

Este modelo es una versión compacta del clásico bolso tote de Marc Jacobs, reconocido por su diseño versátil y atemporal. Fabricado en color negro, se adapta fácilmente a distintos estilos y ocasiones, desde looks casuales hasta atuendos más formales.

Cuenta con cierre, lo que brinda mayor seguridad para los objetos personales y puede usarse de dos formas: como bolso de mano, gracias a su asa superior o como bolsa cruzada, utilizando la bandolera extraíble incluida. Su tamaño mini la hace ideal para llevar lo esencial sin perder elegancia.

¿Por qué es un buen regalo para el 14 de febrero?

A pocos días de San Valentín, esta bolsa se posiciona como una opción práctica y con alto valor percibido. Regalar un accesorio de una marca internacional como Marc Jacobs no solo transmite estilo, sino también atención al detalle.

Si buscas un regalo funcional, elegante y con facilidades de pago, la Bolsa Tote Marc Jacobs Mini en Elektra puede ser una de las mejores elecciones para este 14 de febrero.

