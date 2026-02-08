EXCLUSIVA: ¿Existen archivos secretos para presidentes? Vicente Fox revela si recibió expedientes sobre aliens u ovnis

El expresidente Vicente Fox dará de qué hablar, pero esta vez no por la política tradicional, sino por uno de los temas que más curiosidad despierta entre la gente: los aliens y los supuestos secretos que reciben los presidentes al llegar al poder.

Y no, según Fox, nadie le contó nada de ovnis ni de visitas extraterrestres cuando se sentó en la silla presidencial tras la transición democrática en el país.

Durante una entrevista reciente con adn Noticias, al exmandatario le lanzamos la clásica pregunta que muchos se hacen: si al asumir la presidencia existe una reunión secreta donde se revelan “los grandes misterios del mundo”. La respuesta fue breve, directa y sin rodeos: “Por supuesto que no”.

¿Los presidentes reciben información secreta sobre aliens y ovnis?

Ante la insistencia sobre si le habían dicho algo relacionado con vida extraterrestre, el panista negó categóricamente haber recibido cualquier información de ese tipo durante su sexenio. Para el expresidente, la idea de que exista un “archivo oculto” con datos sobre aliens forma parte más del imaginario colectivo que de la realidad política.

Fox aprovechó el tema para reflexionar, a su estilo, sobre el ejercicio del poder. Aseguró que las reuniones entre mandatarios y líderes del mundo dependen mucho de la ética y las prioridades de cada quien.

En su caso, afirmó que su enfoque como presidente estuvo en temas sociales, así como en el trabajo con comunidades indígenas, obreros y migrantes, más que en conspiraciones espaciales.

Así, al menos desde la experiencia del exmandatario panista, la verdad es menos cinematográfica: no hubo platillos voladores ni tecnología extraterrestre ni mensajes llegados desde otra galaxia en Los Pinos.

Vicente Fox presenta su podcast “Líderes de la Verdad”

Además del tema alienígena, Fox también aprovechó la conversación para hablar de su nuevo proyecto digital: el podcast Líderes de la Verdad .

El programa se transmite cada semana a través de YouTube y plataformas de audio y busca convertirse en un espacio donde, según el propio expresidente, se pueda distinguir entre la verdad y el engaño en tiempos dominados por la desinformación y la inteligencia artificial.

En este podcast, Fox entrevista a personajes que, desde su perspectiva, hablan con argumentos y experiencias reales. En la primera temporada participaron figuras como empresarios, youtubers y celebridades adelantó que vienen nuevos invitados.

Un micrófono abierto… sin extraterrestres

El expresidente define Líderes de la Verdad como un “micrófono abierto” para que la ciudadanía participe y exprese su punto de vista. También lo plantea como un contrapeso crítico al discurso oficial del gobierno actual.

Finalmente, Fox lanzó una invitación directa a jóvenes, mujeres y adultos mayores para que se sumen al proyecto. Con humor y experiencia, el exmandatario asegura que, aunque no tenga secretos sobre aliens, sí tiene décadas de vivencias que compartir… desde este planeta.

