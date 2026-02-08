Así fue el show de Green Day en el Super Bowl 2026

Bad Bunny no fue la única gran estrella en dar un show en el Super Bowl 2026 . Un mes antes del gran evento, la NFL anunció que Green Day también tendría una presentación, con la diferencia de que ellos estuvieron antes de que comenzara el partido de Seattle Seahawks vs New England Patriots.

La fiesta en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, comenzó desde temprano el domingo 8 de febrero, ya que, aunque el partido estaba previsto para comenzar a las 5:30 de la tarde, desde las 5:05 tuvimos un concierto de Green Day.

El concierto de Green Day en el Super Bowl LX

Para los amantes del rock, Green Day merece dar un show completo en algún Super Bowl, pero, por lo pronto, ya demostraron su talento en la apertura del juego, en donde deleitaron a miles de personas con canciones como "American Idiot", "Boulevard of Broken Dreams" y "Holiday".

🇺🇸 | AHORA: Green Day interpreta "American Idiot" en el show de apertura del Super Bowl.

pic.twitter.com/QuvtIlJgDk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 8, 2026

Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool hicieron vibrar el Levi's Stadium con su música previo al gran partido. La canción de "American Idiot" abrió su show y fue coreada por miles de personas.

That’s how you kick off Super Bowl LX 👏 @GreenDay pic.twitter.com/lZnb37Razi — NFL (@NFL) February 8, 2026

Algo triste para los fanáticos de Green Day es que la banda apenas tuvo 10 minutos de concierto, ya que los tiempos previo al partido quedaron "justos" e incluso así hubo retraso en el kick off.

.@GreenDay gets the show started in Santa Clara! 🎸



Super Bowl LX – 6:30pm ET on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/rVjp16vmpH — NFL (@NFL) February 8, 2026

¿Dónde ver el Super Bowl LX en línea y en tv abierta?

La mejor opción para ver el Super Bowl 2026 es la señal de Azteca Deportes, por canal 7 en televisión nacional, donde Enrique Garay e Inés Sainz encabezarán la transmisión. Además, si no puedes ver el encuentro en televisión, puedes hacerlo en línea.

Partido: Super Bowl LX: Seattle Seahawks vs New England Patriots

Fecha: Domingo 8 de febrero

Horario: 5:00 pm

Transmisión de TV: Azteca 7

Transmisión en línea: AztecaDeportes.com

El partido comienza a las 5:30 de la tarde, pero en Azteca 7 encontrarás la transmisión desde las 5:00, con la mejor previa y los detalles más importantes previos al Seattle vs Patritos.

