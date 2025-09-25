De un guerrero a Zayu, la mascota del Mundial 2026; la historia del jaguar en la cultura mexicana

La FIFA presentó hoy a los tres personajes que serán la cara del Mundial 2026 : Clutch (EUA), Maple (Canadá) y Zayu, el jaguar que representará a México.

Zayu fue descrito por la organización como un «delantero» apasionado, diseñado para encarnar el orgullo y la fiesta cultural mexicana; sin embargo, el jaguar ha estado presente durante siglos en la cosmovisión mexicana y no es ajeno a las raíces que dieron vida a este país.

Las raíces prehispánicas del jaguar

El jaguar no es una elección al azar. Desde la época de la cultura Olmeca, pasando por los mayas y los mexicas, este felino ha sido asociado con el poder, la noche, la fertilidad y la élite guerrera.

En la iconografía prehispánica aparece con frecuencia como protector y mediador entre mundos: reyes, chamanes y guerreros adoptaban atributos felinos para legitimar su autoridad y su vínculo con lo sobrenatural.

Transformaciones: del petate al estadio

De acuerdo al INBAL , en la historia reciente, la imagen del jaguar ha pasado de rituales y códices a fiestas populares —como danzas y máscaras— y ahora a una plataforma masiva: un Mundial coorganizado por tres países.

Por lo que se puede notar tras la explicación de la FIFA, el jaguar es, a la vez, un guiño a la tradición (el jaguar como emblema de fuerza y astucia) y una reinterpretación para audiencias globales.

“Además de un deportista, Zayu es un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya”, se pudo leer.

¿Qué significa el jaguar para México?

Que e l jaguar sea la mascota oficial del país anfitrión pone en la vitrina mundial un símbolo profundamente ligado a identidades regionales, sobre todo del sur y sureste mexicano.

Para muchos especialistas y comunidades indígenas, esto puede ser una oportunidad para visibilizar patrimonio cultural, así como conservación del felino en su hábitat natural.

En 2026 el jaguar volverá —esta vez con balón— a reunir la herencia de quienes lo veneraron y la pasión contemporánea por el futbol.

