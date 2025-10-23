¡Celos, golpes y limonada! Mujer ataca mesera en restaurante por mandarle mensaje al novio

Lo que prometía ser una cena romántica en el restaurante KE Pizza, en Valledupar, Colombia, terminó convertido en un ring improvisado. Una mujer identificada como Vanessa atacó a la mesera del lugar después de ver un mensaje en el celular de su novio. El video del altercado se viralizó rápidamente en TikTok y X, acumulando millones de reproducciones y convirtiéndose en uno de los temas más comentados de Internet.

Según los testigos, todo inició cuando Vanessa descubrió un texto supuestamente enviado por la empleada, de nombre Scarleth Ontivero, que decía:

Hola, soy la chica de la limonada. ¿Te acuerdas de mí?

Bastó esa frase para desatar una tormenta de celos y una pelea que pasó de las mesas al asfalto.

¿Qué desató la furia? El mensaje detrás del escándalo

La historia gira en torno a un simple saludo que, según versiones, Scarleth habría enviado después de obtener el número del cliente mediante la aplicación de pago que él utilizó. En redes, los internautas especulan si fue un flirteo o un malentendido. Algunos aseguran que todo fue un gesto inocente; otros, que hubo segundas intenciones.

❌ #Viral | en Valledupar una mujer mechoneó a una mesera en un restaurante porque le escribió a su novio después de que pagaran la cuenta. 😳🍽️⬅️ pic.twitter.com/K7DsR81zrS — Bluekenboy  (@bluekenboy) October 23, 2025

Los expertos en relaciones coinciden en algo, los celos mal manejados pueden convertirse en gasolina para los conflictos. Recomiendan hablar antes de reaccionar, especialmente en público, donde un impulso puede transformarse en viral.

De la pizza al pavimento

El enfrentamiento entre Vanessa y Scarleth no se limitó al restaurante. Afuera, ambas mujeres continuaron forcejeando mientras decenas de curiosos grababan con sus celulares. En los videos se escucha a la mesera gritar “¡ya suéltame!”, mientras los empleados del local intentan separarlas.

La escena se volvió tendencia bajo hashtags como #PeleaEnKEPizza y #CelosDeMesera, con comentarios que van desde el humor hasta la crítica social.

El dueño del restaurante rompe el silencio

Ante el revuelo, el propietario de KE Pizza emitió un comunicado para aclarar los rumores. Negó haber presionado a nadie para borrar videos y desmintió cualquier fuga de datos a través de apps de pago.

Usamos sistemas seguros de QR y datáfonos; nunca compartimos números de clientes o empleados, -aseguró.

El empresario pidió respeto para ambas mujeres y reiteró que el local mantiene su compromiso con el buen servicio.

Aquí venimos a comer pizza, no a pelear, -bromeó en redes.

Aun con el escándalo, la pizzería se volvió aún más popular entre los curiosos.

