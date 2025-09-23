EN IMÁGENES: Las 10 fotos más impactantes del 2025 hasta ahora

Con septiembre a punto de concluir, el año 2025 entra en su recta final dejando una serie de imágenes que marcaron la memoria colectiva desde varias partes del planeta.

Desde la espiritualidad de comunidades religiosas hasta la crudeza de crisis humanitarias, BBC dio a conocer este resumen con la intensidad de un año cargado de contrastes.

Las mejores fotos del 2025 a tres meses de terminar el año

Monjes orando en Tailandia

En febrero, miles de monjes participaron en la ceremonia de Makha Bucha en Wat Dhammakaya. La escena iluminada por linternas bajo la cúpula dorada evocó representaciones históricas del primer sermón de Buda .

El Carnaval acuático de Venecia

La tradicional Pantegana, una rata gigante de papel maché, recorrió el Gran Canal lanzando confeti en febrero. El contraste entre sátira y color dio inicio al Carnaval con un estallido vibrante.

Awakening/Getty Images Venecia se robó las miradas

La tumba del papa Francisco en Roma

En abril, una rosa blanca reposó sobre la tumba del p apa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor. Fue el primer entierro papal fuera del Vaticano en más de un siglo.

Christopher Furlong/Getty Images La muerte del papa Francisco cimbró al mundo y a la religión

El trabajador migrante de India

Ese mismo mes, trabajadores fueron fotografiados durante la cosecha de trigo en Chandigarh. La imagen reflejó dignidad y esfuerzo en medio del resplandor dorado del campo.

Paula Bronstein/Getty Images La cosecha de trigo dejó grandes fotografías

Mano robótica en Pekín

En abril, jóvenes se reunieron alrededor de una gigantesca mano robótica en una exposición tecnológica. La foto simbolizó la delgada frontera entre creador y creación en la era de la inteligencia artificial .

Lintao Zhang/Getty Images En China se vivió un encuentro de IA y tecnología

Refugiados en Buganda

En mayo, los ojos se fueron hacia los refugiados en Burundi . Pese a las adversidades, las imágenes transmitieron resiliencia y esperanza en medio del desplazamiento forzado de miles de personas.

Michel Lunanga/Getty Images Los desplazados de Burundi fueron fotografiados en este 2025

Lluvia de meteoros en California

El 6 de mayo, la lluvia de meteoros Eta Acuáridas iluminó el cielo de Inverness, California. La fotografía contrastó la pequeñez humana con la inmensidad del cosmos.

NASA/NASA via Getty Images Así se vivió la lluvia de meteoros

Activista frente a Shell en Londres

En mayo, una mujer con los ojos cubiertos de petróleo protestó frente a las oficinas de Shell. La acción buscó visibilizar la responsabilidad corporativa en los daños ambientales.

Leon Neal/Getty Images La protesta en Londres contra las petroleras le dio la vuelta al mundo

El salto del nadador Tianchen Lan

En julio, el atleta chino fue captado en pleno salto durante una competencia de aguas abiertas en Singapur . La imagen conjugó fuerza, precisión y belleza visual.

Maddie Meyer/Getty Images Esta es catalogada la foto deportiva de 2025

La desnutrición infantil en Gaza

Ese mismo mes, fotografías de niños desnutridos en Gaza estremecieron al mundo. Con la amenaza de hambruna, estas imágenes reflejaron la gravedad de la crisis humanitaria en Medio Oriente.

Ahmad Hasaballah/Getty Images La desnutrición en Gaza se ha vuelto una de las problemáticas más fuertes del mundo

Así ha sido el 2025

Con tres meses por delante, estas postales ya definen el 2025 como un año de extremos: espiritualidad y protesta, esperanza y tragedia, tecnología y tradición. Imágenes que, más allá de la estética, se han convertido en testigos visuales de la historia contemporánea.

