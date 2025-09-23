EN IMÁGENES: Las 10 fotos más impactantes del 2025 hasta ahora
Conoce las fotos más impactantes de este año que muestran desde ceremonias religiosas, pasando por el deporte hasta crisis humanitarias y avances tecnológicos.
Con septiembre a punto de concluir, el año 2025 entra en su recta final dejando una serie de imágenes que marcaron la memoria colectiva desde varias partes del planeta.
Desde la espiritualidad de comunidades religiosas hasta la crudeza de crisis humanitarias, BBC dio a conocer este resumen con la intensidad de un año cargado de contrastes.
Las mejores fotos del 2025 a tres meses de terminar el año
Monjes orando en Tailandia
En febrero, miles de monjes participaron en la ceremonia de Makha Bucha en Wat Dhammakaya. La escena iluminada por linternas bajo la cúpula dorada evocó representaciones históricas del primer sermón de Buda .
El Carnaval acuático de Venecia
La tradicional Pantegana, una rata gigante de papel maché, recorrió el Gran Canal lanzando confeti en febrero. El contraste entre sátira y color dio inicio al Carnaval con un estallido vibrante.
La tumba del papa Francisco en Roma
En abril, una rosa blanca reposó sobre la tumba del p apa Francisco en la Basílica de Santa María la Mayor. Fue el primer entierro papal fuera del Vaticano en más de un siglo.
El trabajador migrante de India
Ese mismo mes, trabajadores fueron fotografiados durante la cosecha de trigo en Chandigarh. La imagen reflejó dignidad y esfuerzo en medio del resplandor dorado del campo.
Mano robótica en Pekín
En abril, jóvenes se reunieron alrededor de una gigantesca mano robótica en una exposición tecnológica. La foto simbolizó la delgada frontera entre creador y creación en la era de la inteligencia artificial .
Refugiados en Buganda
En mayo, los ojos se fueron hacia los refugiados en Burundi . Pese a las adversidades, las imágenes transmitieron resiliencia y esperanza en medio del desplazamiento forzado de miles de personas.
Lluvia de meteoros en California
El 6 de mayo, la lluvia de meteoros Eta Acuáridas iluminó el cielo de Inverness, California. La fotografía contrastó la pequeñez humana con la inmensidad del cosmos.
Activista frente a Shell en Londres
En mayo, una mujer con los ojos cubiertos de petróleo protestó frente a las oficinas de Shell. La acción buscó visibilizar la responsabilidad corporativa en los daños ambientales.
El salto del nadador Tianchen Lan
En julio, el atleta chino fue captado en pleno salto durante una competencia de aguas abiertas en Singapur . La imagen conjugó fuerza, precisión y belleza visual.
La desnutrición infantil en Gaza
Ese mismo mes, fotografías de niños desnutridos en Gaza estremecieron al mundo. Con la amenaza de hambruna, estas imágenes reflejaron la gravedad de la crisis humanitaria en Medio Oriente.
Así ha sido el 2025
Con tres meses por delante, estas postales ya definen el 2025 como un año de extremos: espiritualidad y protesta, esperanza y tragedia, tecnología y tradición. Imágenes que, más allá de la estética, se han convertido en testigos visuales de la historia contemporánea.
