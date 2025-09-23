¿Te robaron el celular? Esto es lo que debes hacer los primeros 3 minutos después de perderlo

Perder un celular no solo significa quedarse sin un dispositivo, sino también poner en riesgo información valiosa como fotos, correos, apps bancarias y contactos. Por eso, los primeros tres minutos después del robo son decisivos, recalcaron expertos de nicho.

lo que hagas en ese corto tiempo puede marcar la diferencia entre mantener segura tu vida digital o quedar expuesto a fraudes, -compartieron en redes Acer y Matías del Río, especialistas en tecnología.

Lo primero es entender que no basta con bloquear la línea telefónica. Hoy, el verdadero objetivo es blindar tu información personal y financiera. Con algunos pasos rápidos y sencillos, puedes reducir riesgos y asegurarte de que tu celular, aunque ya no esté en tus manos, no sea una puerta abierta para desconocidos.

Bloquea tu celular con el IMEI

El IMEI es como la huella digital de tu celular, un código único de 15 dígitos. Si alguna vez marcaste *#06#, ya lo tienes a la mano. En caso de robo, este número es clave porque con él puedes llamar a tu compañía y pedir el bloqueo inmediato de tu línea y de tu equipo.



Este paso asegura que tu celular quede inutilizado en cualquier red, incluso si el ladrón cambia el chip. Sin embargo, recuerda que este procedimiento no protege tu información personal, solo evita que el dispositivo pueda usarse como teléfono activo.

Protege tus cuentas digitales desde otro dispositivo

Una vez que bloquees el celular, el siguiente paso es proteger tu información. Entra desde otro dispositivo y cambia la clave de tu Gmail o Apple ID. Esto cerrará la sesión en tu celular robado.

Además, tanto iPhone como Android tienen funciones para rastrear, bloquear o borrar el contenido de manera remota: Find My iPhone y Google Find My Device. Con un par de clics puedes evitar que tus fotos, correos y chats caigan en manos equivocadas.

Revisa tus apps bancarias y cuida tu dinero

El robo de un celular puede convertirse en un riesgo financiero si no actúas rápido. Ingresa a tus apps bancarias desde otro dispositivo y revisa si hay movimientos sospechosos.

Si notas algo extraño, bloquea tus tarjetas inmediatamente desde la app o llama a tu banco para reportar el incidente. Mientras más rápido informes, más fácil será frenar cualquier intento de fraude.

Consejos preventivos

No hay mejor defensa que la prevención. Antes de que ocurra un robo, registra tu IMEI en tu compañía telefónica como Telcel, AT&T y Movistar. Proporciona la documentación y el equipo, ya que es probable que necesites presentar datos personales y del equipo. Una vez aceptada tu solicitud y la documentación, recibirás un correo electrónico con la confirmación del registro.

Además, guarda tus contraseñas en un gestor seguro y activa la verificación en dos pasos en tus cuentas más importantes. Estos pequeños hábitos hacen la diferencia en momentos de crisis.