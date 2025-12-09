Activa el modo Grinch en tu WhatsApp para tener al famoso personaje verde en el celular

La Navidad es una de las celebraciones más esperadas por miles de personas y con el objetivo de que tu celular también se ponga en ambiente festivo ya le puedes activar el modo Grinch para que aparezca este icónico personaje en WhatsApp.

En caso de que seas team Día de Muertos o simplemente no te guste esta festividad, el modo Grinch también es una opción, ya que el famoso personaje verde se identifica con quienes no les gustan los villancicos, las luces o la convivencia con las personas.

¿Qué es el modo Grinch?

El modo Grinch no es una opción dentro de la aplicación WhatsApp, pero con herramientas externas es posible modificar visualmente el celular. Los cambios se hacen en el fondo de pantalla y el ícono para que te sumerjas completamente en la película.

¿Cómo activar el modo Grinch?

Poner el modo Grinch en WhatsApp es muy sencillo, ya que se realiza en sencillos pasos, los cuales son los siguientes:

Descargar Nova Launcher (disponible en Google Play Store)

También descarga tres imágenes en formato cuadrado, vertical y una horizontal

Asegúrate que sean de uso libre

Cambia el ícono de WhatsApp

Después de descargar la aplicación abre Nova Launcher. Después localiza el ícono en la pantalla principal

Mantén presionado el ícono hasta ver el menú de edición

Presiona Editar, elige el logo y después Fotos

Selecciona la imagen cuadrada del Grinch y por último ajusta

Cambia el fondo de pantalla estilo Grinch

Estando dentro de WhatsApp selecciona lo tres puntitos del menú superior

Dirígete a Ajustes, Chats y fondo de pantalla

Pulsa Cambiar y posteriormente Mis fotos

Selecciona la imagen vertical del Grinch y ya por último ajusta



