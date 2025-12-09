¿Será? La estadística coloca a México como líder a nivel mundial en romances de oficina

¿Has tenido romances de oficina? Aunque no lo creas, México es el país en el que más parejas nacen en el ambiente laboral. Así lo demostró un reciente estudio de Ashley Madison en colaboración con YouGov. Te contamos todos los detalles.

México lidera el ranking de romances en el trabajo

En México, tener un romance en la oficina es mucho más natural de lo que te imaginas, pues según un estudio que analizó la incidencia de relaciones sentimentales en el ambiente laboral, nuestro país lidera el ranking, por encima de los siguientes países que conforman el top 5:

México: 43% de las personas reconoce haber tenido una relación con un compañero de trabajo

de las personas reconoce haber tenido una relación con un compañero de trabajo India: 40%

Suiza: 36%

Brasil: 32%

Australia: 23%

¿Cuántos mexicanos han tenido un romance de oficina?

De acuerdo con el estudio, las mujeres mexicanas son quienes más tienden a iniciar una relación sentimental dentro de su lugar de trabajo.

67% de mujeres reporta haber tenido un romance laboral

56% de hombres reporta haber tenido un romance laboral

Las edades en las que los mexicanos más frecuentemente inician una relación amorosa en la oficina son las siguientes:

Personas de 35 a 44 años (35%)

Personas de 45 a 54 años (34%)

El estudio desarrollado por Ashley Madison y YouGov puso en evidencia que los mexicanos y las mexicanas consideran su oficina como un lugar en el que es posible encontrar el amor.

Aunque el estudio no revela las causas de que esto esté sucediendo en México, podría considerarse el hecho de que los mexicanos y las mexicanas pasan muchas horas de su vida en las oficinas. De hecho, en 2025, México continúa siendo uno de los países donde se trabajan más horas al día e incluso, es el país que encabeza la lista en la OCDE.

