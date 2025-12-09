Ser influencers “ya no deja”; creadores de contenido comienzan a buscar trabajo con horario fijo

Un nuevo estudio realizado por la organización Trabajar por el Mundo reveló que los influencers están comenzando a buscar trabajos comunes y corrientes para encontrar estabilidad, pues los constantes cambios del algoritmo así como los desafíos de la creación de contenido, han mermado sus ingresos.

A través de una publicación realizada vía Instagram, el organismo señaló que perfiles de colaboraciones puntuales, así como los de contenidos específicos, han bajado en visibilidad en comparación con años anteriores, lo cual ha llevado a los creadores a buscar nuevas alternativas.

Influencers comienzan a buscar trabajos estables tras cambio de algoritmo

De acuerdo con lo mencionado en el artículo de Trabajar por el Mundo, durante años se vendió la idea de que simplemente con tener constancia en las publicaciones , un creador de contenido podría generar los ingresos suficientes para vivir de las redes sociales.

Pese a ello, “una realidad que se había maquillado” está comenzado a surgir gracias a los siguientes puntos:

Los creadores de contenido se dan cuenta que tener seguidores no es tener ingresos

Se comienzan a dar cuenta que tener visibilidad no garantiza estabilidad financiera

El algoritmo cambiante no es un modelo de negocio

¿Por qué se han visto afectados económicamente los influencers?

De acuerdo con lo mencionado en el artículo del organismo, las marcas han comenzado a pagar menos, además de que las diferentes plataformas de las redes sociales cambian constantemente sus políticas afectando el algoritmo y alcance de los productos.

Por otro lado, se destacó que la audiencia cambia constantemente de contenido, lo cual vuelve aún más difícil generar un gancho duradero de los influencers con las nuevas generaciones en las plataformas.

Pros y contras de la creación de contenido

Diferentes estudios y análisis sobre la creación de contenido, han destacado el aumento de viabilidad y reconocimiento de marca como uno de los “pros” de ser influencers, sin embargo, también se señala a la inversión del tiempo y la competencia como una de las contras para este sector.

