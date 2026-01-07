Diputada de Morena es retenida en la frontera con 800 mil pesos en efectivo

La diputada de Morena en Baja California, Alejandra Ang Hernández, fue retenida por autoridades de Estados Unidos (EUA) al intentar cruzar la frontera por la garita de Calexico, Mexicali, con más de 800 mil pesos mexicanos, equivalentes a 40 mil dólares en efectivo, ello sin declarar. Aunque no enfrentó cargos penales, el dinero fue confiscado por el país vecino de forma administrativa hasta que pase los procedimientos necesarios.

El caso ocurrió en días recientes y quedó bajo revisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que aplicó los protocolos contra lavado de dinero. El episodio genera cuestionamientos sobre el manejo de recursos por parte de funcionarios públicos.

¿Qué ocurrió en la garita de Calexico?

Los agentes detectaron el efectivo durante una inspección de rutina al vehículo de la legisladora. La cantidad superaba ampliamente el límite legal sin declaración.

Esto activó un procedimiento automático de retención del dinero. Aunque no se le retiró la visa ni se presentaron cargos, el hecho quedó registrado oficialmente.

¿Por qué es obligatorio declarar más de 10 mil dólares?

La ley estadounidense exige declarar montos superiores a 10 mil dólares para prevenir delitos financieros. El instrumento es el formulario FinCEN 105.

No hacerlo implica la confiscación inmediata del efectivo, incluso si el origen es legal, hasta que se compruebe documentalmente.

La versión de la diputada

Ang Hernández aseguró que el dinero proviene de ahorros personales y de la venta de un automóvil. “Fue un error”, declaró públicamente.

Prometió entregar estados de cuenta y comprobantes fiscales para acreditar la legalidad del monto.

Implicaciones políticas y públicas

El caso genera dudas por tratarse de una funcionaria encargada de fiscalizar recursos públicos. El manejo de efectivo de esa magnitud resulta inusual.

El proceso puede tardar meses y no garantiza la devolución del dinero. Mientras tanto, el episodio alimenta el debate sobre transparencia en Morena.

