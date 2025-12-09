¡Tiembla Coronel Sanders! Raising Cane’s llegará a México con sus Chicken Fingers y su popular aderezo

Una de las cadenas de comida rápida más famosas a nivel internacional está por llegar a México, pues recientemente se dio a conocer que Alsea, empresa operadora de restaurantes, llegó a un acuerdo con los dueños de Raising Cane’s para traer sus platillos y recetas a nuestro país.

A través de un anuncio enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Alsea informó que el acuerdo llegó para el desarrollo y apertura de un restaurante en nuestro país, esto con planes a la expansión de sucursales en diferentes estados de la República en el futuro.

¿Cuándo abrirá Raising Cane’s en México?

A pesar de que no se dio a conocer la fecha exacta en la que Raising Cane’s estará abriendo su primera sucursal en México, se detalló que los planes apuntan a mediados del próximo 2026 como “el día de apertura” en nuestro país.

Vale la pena mencionar que de igual forma no se dio a conocer en qué estado de la República Mexicana estaría abriendo el primer Raising Cane’s, sin embargo, se especula con entidades como la CDMX, Guadalajara y Monterrey como las “primeras” en tener esta cadena de comida rápida.

Menú y especialidades de Raising Cane’s

Raising Cane’s es uno de los rivales directos en el mercado para la famosa cadena de comida rápida, KFC, pues sus platillos de igual forma destacan por estar hechos con pollo de la mejor calidad, así como por tener recetas de ensaladas y aderezos únicos.

Entre los platillos que se pueden encontrar en el menú de esta cadena de comida está lo siguiente:

Tiras de pollo empanizadas

Cane’s Sauce (su especialidad en aderezo)

Papas crinkle-cut

Texas toast

Ensalada de col fresca

Hamburguesas de pollo frito

¿Qué es Raising Cane’s?

Raising Cane’s es una de las marcas de restaurantes que han destacado dentro de los Estados Unidos (EUA) por su rápido crecimiento a nivel local e internacional. Este negocio es famoso por su One Love-Craveable Fingers Meals al estilo “K-Tiras” de KFC pero con su receta única.

