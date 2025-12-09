México Mágico, hombre en paracaídas cae en plena avenida de la CDMX (VIDEO)

Cámaras del C5 de la Ciudad de México captaron el momento exacto en que un hombre en paracaídas cayó en las calles de la CDMX en un acto que resultó hasta chusco, pues el hombre se atoró con el poste de un semáforo que detuvo su descenso.

Al percatarse, algunas personas que se encontraban en el lugar auxiliaron al hombre para poder zafar el paracaídas y liberar al volador improvisado. Todo esto fue dado a conocer por el coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés quien en su cuenta de X antes Twitter publicó también el video de la escena.

Video de un paracaídas que cae en CDMX

El clip muestra segundos antes y el momento en el que el paracaídas vuela sobre la calle para detenerse gracias a un semáforo que se encuentra en la Avenida Juárez casi esquina con Balderas. A continuación te dejamos el video del momento que es de esos que a veces creemos que solo pueden pasar en nuestro México Mágico:

El monitoreo del @C5_CDMX permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en Balderas y Juárez. Desde el C2 Centro Histórico dimos seguimiento preventivo y nos coordinamos con personal de @SSC_CDMX para verificar que no hubiera daños… pic.twitter.com/uy6PIRZArU — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) December 9, 2025

¿Qué pasó con el paracaidista que cayó en la CDMX?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX) ayudaron también a que el hombre fuera liberado de los amarres del paracaídas por lo que fue identificado y se supo que es una persona de nacionalidad estadunidense. Al momento no se sabe por qué cayó en esa zona y tampoco cuál la situación que enfrenta ante las autoridades.

Lo que sí se dio a conocer es que tras el aterrizaje urbano no se registraron personas heridas ni daños que lamentar.

