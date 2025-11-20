Muere Gina Lima, la famosa actriz de cine para adultos; esta fue su última publicación en redes sociales

Gina Lima, la famosa actriz de cine para adultos , murió de manera misteriosa el pasado 16 de noviembre de 2025. La noticia de su fallecimiento causó gran conmoción entre sus seguidores, pues su muerte trajo una serie de acontecimientos trágicos.

La muerte de la actriz de 23 años sigue bajo investigación, pues su cuerpo fue hallado sin vida en el departamento de su ex novio en Quezon City, Filipinas. Te contamos todo lo que se sabe del caso.

¿Qué le pasó a Gina Lima?

De acuerdo con los reportes policiales, la joven actriz de cine para adultos, Gina Lima, apareció muerta en el departamento de su ex novio en Filipinas. Hasta el momento, continúan las investigaciones y las autoridades esperan los resultados de las pruebas toxicológicas y de histopatología para poder determinar las causas exactas de la muerte.

Según los informes preliminares, Gina Lima presentaba lesiones externas no mortales, líquido en los pulmones y un corazón congestionado. También se informó que en la habitación del departamento donde fue hallada la actriz había mariguana y algunos medicamentos que también forman parte de la investigación policial.

¿Cuál fue la última publicación de Gina Lima en redes?

La joven de 23 años que poseía una belleza singular era una exitosa creadora de contenido y, contínuamente, se mantenía compartiendo instantes de su día a día. En la última publicación en su cuenta de Instagram, Gina Lima compartió un carrusel de fotografías de ella en traje de baño.

“La vida es mejor en bikini”, escribió la joven actriz de cine para adultos.

Las imágenes que compartió el 10 de noviembre de 2025, son de tan solo seis días antes de su muerte. La joven se encontraba realizando una sesión fotográfica en compañía de otras modelos y amigas.

El exnovio de Gina Lima muere tres días después

El trágico fallecimiento de Gina Lima pudo ser la causa de la repentina muerte de su ex novio, Iván Cezar Ronquillo, de 24 años, quien también fue encontrado sin vida en su departamento, tres días después de la muerte de la actriz.

La muerte del joven está siendo investigada por las autoridades como un suicidio, pues se especula que la presión y el juicio en redes sociales, por parte de los fans de Gina Lima, fue insoportable para él. Las autoridades, sin embargo, nunca lo consideraron sospechoso.

