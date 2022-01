Melissa Barrera, la mexicana que protagonizó ‘Scream 5'

El estreno de ‘Scream 5’ se ha apoderado de la taquilla en lo que va de este 2022, y es que la quinta parte de la saga de terror trae de vuelta al clásico asesino Ghostface, así como varios personajes de las primeras cintas. De igual forma, introduce nuevos personajes, tal como el que protagoniza la actriz mexicana Melissa Barrera.

‘Scream 5’ ha logrado convertirse en una de las cintas más exitosas en lo que va de este año desde su estreno el pasado 13 de enero, al marcar el regreso de uno de los asesinos más icónicos de las películas ‘slasher’.

Asimismo, Neve Campbell y Courteney Cox, protagonistas de las primeras cintas dirigidas por Wes Craven, regresaron a sus respectivos papeles para ‘Scream 5’. Aunque también se han introducido nuevos personajes, dentro de los cuales figura una actriz mexicana.

Se trata de Melissa Barrera, actriz mexicana de 31 años quien se ha convertido en una sensación de Hollywood luego de interpretar al personaje de Sam en ‘Scream 5’.

“Queríamos que fuera una película que mantuviera a los fans que han sido parte del ‘fandom’ por 25 años y han amado las primeras cuatro películas, darles a ellos una película que fuera digna, pero también que fuera lo suficientemente fresca y nueva”, explicó Melissa Barrera en entrevista.

De igual forma, la mexicana ha confesado haberse sentido emocionada de compartir pantalla con grandes actores como Neve Campbell y Courtney Cox, a quienes vio en las primeras películas de ‘Scream’ cuando tan sólo era una niña.

¿Quién es Melissa Barrera, mexicana que protagoniza ‘Scream 5’?

La mexicana Melissa Barrera es originaria de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estudió artes en la New York University Tisch School of the Arts y dio su salto a la pantalla chica en 2011, cuando participó en La Academia.

Posteriormente, Melissa participó en diversas producciones de TV Azteca, tales como ‘Siempre tuya Acapulco’ y ‘Tanto amor’. Decidió dejar México en 2018 para irse a Los Ángeles, California, para interpretar el papel de Lyn en la serie Vida, producida por Starz.

‘Scream 5’ se adapta al nuevo terror

‘ Scream 5 ’ está adaptada a un nuevo género del terror, basado en lo artístico, con conciencia social, y tintes psicológicos, liderado por los films que introdujo el director Jordan Peele.

“Estamos claramente jugando y divirtiéndonos con esta idea de terror artístico”, explicó el codirector de ‘Scream 5’, Tyler Gillett, sobre la mezcla de este nuevo subgénero del terror y del tipo slasher, donde predomina un personaje criminal que se dedica a asesinar jóvenes.

Scream (Grita) | Tráiler Oficial | Paramount Pictures México

No obstante, un elemento que ‘Scream 5’ retoma de los clásicos es la incógnita sobre quién es el que se oculta bajo la máscara de Ghostface. Esto quedó en evidencia durante la fase de producción, donde los cineastas escribieron diferentes desenlaces para que no se filtrara el guion original.

