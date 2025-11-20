Miss Universo 2025: La coronación es hoy y la puedes ver en México; horarios y dónde sintonizar

La edición 74 de Miss Universo está lista para definir a su ganadora y, aunque la coronación en Tailandia ocurrirá el 21 de noviembre, en México la audiencia podrá seguir el certamen desde la tarde de este 20 de noviembre, debido a la diferencia de husos horarios.

Con el lema The Power of Love (El Poder del Amor, en español), las aspirantes se preparan para una gala que llega marcada por polémicas, estrenos y récords de participación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿A qué hora inicia la transmisión en México?

El evento se desarrolla en el Impact Challenger Hall , uno de los recintos más grandes de Nonthaburi. Para México, la transmisión oficial comenzará a las 19:00 horas (tiempo del centro del país), cuando en Tailandia ya sea la mañana del 21 de noviembre.

Este ajuste permitirá que el público mexicano siga en tiempo real las rondas preliminares, el show musical, las preguntas del jurado y el momento de la coronación.

Canales y plataformas disponibles en México

A diferencia de años previos, la edición 2025 tendrá una cobertura amplia en televisión abierta. Estas son las opciones confirmadas:



YouTube de Miss Universe: emisión global oficial, abierta y gratuita

Entrevista exclusiva con Victoria Kjaer, Miss Universo 2024 en adn40, ¿qué sigue luego de ganar la corona? [VIDEO] Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, se presentó en el foro de adn40 para platicar sobre sus siguientes proyectos profesionales; ahora quiere ser abogada.

¿Cómo votar por tu candidata favorita?

El certamen mantiene el sistema de votación digital que permite al público influir en el avance de las participantes. Para votar:



Descarga la app Miss Universe (App Store o Google Play).

(App Store o Google Play). Regístrate o inicia sesión

Accede a la sección Vote

Elige a tu concursante

Usa tu voto gratuito o adquiere paquetes de votos

Asegúrate de votar dentro del periodo activo

Este mecanismo se ha vuelto decisivo, especialmente en una edición tan digitalizada como la de 2025.

Todo lo que debes de saber de los días previos a Miss Universo

Compiten 119 delegadas , tras algunas bajas de última hora

, tras algunas bajas de última hora Países debutantes: Cabo Verde, Mayotte, Palestina y Ruanda

Se estrena la figura de Miss Latina , representada por Yamilex Hernández

, representada por Yamilex Hernández Huong Giang , de Vietnam, es la primera mujer trans asiática en llegar al certamen

, de Vietnam, es la primera mujer trans asiática en llegar al certamen En el jurado destacan Andrea Meza , Sharon Fonseca , Ismael Cal a y Romero Britto

, , a y La ganadora recibirá nuevamente la corona Luz del Infinito , diseñada en México

, diseñada en México La representante mexicana, Fátima Bosch

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.