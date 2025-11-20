Pixel 10 estrena conexión con AirDrop: Así funciona el nuevo Quick Share de Google

Google anunció este 20 de noviembre una actualización histórica, Quick Share de Android ahora funciona con AirDrop de Apple. La novedad permite enviar fotos, videos y documentos entre teléfonos Android y dispositivos iPhone, iPad o Mac sin instalar aplicaciones ni usar servicios de terceros. La compatibilidad inicia en México y el mundo con la familia Pixel 10.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Durante años, compartir contenido entre ambos sistemas implicaba usar correo, mensajería o plataformas externas. Con este avance, Google y Apple unifican por primera vez sus protocolos inalámbricos para facilitar la experiencia diaria de millones de usuarios.

¿Qué cambió exactamente?

Google habilitó una integración directa entre Quick Share y AirDrop. El sistema detecta dispositivos cercanos y permite el envío bidireccional, igual que entre dos iPhones. Solo requiere activar la visibilidad “Todos por 10 minutos” en cualquiera de los equipos.

La función ya está disponible en:



Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Apple habilitó la compatibilidad en cualquier iPhone, iPad o Mac con AirDrop activo.

¿Cómo usarlo paso a paso?

Enviar desde Android es tan simple como abrir la foto o archivo, tocar Compartir y elegir Quick Share. El iPhone aparecerá en la lista de dispositivos cercanos y solo deberá aceptar la notificación.

Para enviar desde iPhone hacia Android, basta con activar la opción “Todos por 10 minutos” en AirDrop y habilitar la visibilidad equivalente en Quick Share.

¿Qué pasa si no tengo un Pixel 10?

Google confirmó que la compatibilidad llegará a más modelos Android en los próximos meses. Marcas como Samsung, Motorola, Xiaomi y Honor ya trabajan en las implementaciones necesarias.

Lanzamiento, precios y características de los nuevos productos de Apple [VIDEO] El iPhone 17 estrena la pantalla ProMotion de 120 HZ, es el primer modelo de Apple con esta tecnología, y cuenta con un procesador A19.

Mientras tanto, los usuarios pueden seguir utilizando métodos alternativos como WhatsApp, Telegram, Drive o plataformas web como Snapdrop. Sin embargo, el objetivo es que Quick Share compatible con AirDrop se convierta en el estándar universal de intercambio inalámbrico.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.