Sirens Curse, así se ve caer de una de las montañas rusas más extremas del mundo y cuánto cuesta subirse

La “maldición de la sirena” o “Sirens Curse” en inglés, es la nueva montaña rusa que llegó a América del Norte y se ha convertido en una sensación para todos los amantes de las emociones fuertes y extremas, algo que podrán vivir por 45 dólares ($825 pesos, aproximadamente).

Este juego lleva ese nombre porque, en la parte más terrorífica, cuando asciendes en cámara lenta hasta 50 metros de altura, vas escuchando melodías de sirenas que se hacen más siniestros mientras más alto te encuentras, para que al final, el juego se detenga por completo en una plataforma rota, que hará que las personas queden colgando y después caigan al vacío.

¿Dónde está la Sirens Curse?

Esta increíble montaña rusa se encuentra en el parque Cedar Point, en Ohio, Estados Unidos. Se acaba de estrenar este año y miles de personas han viajado solo para probar la sensación de este juego, en el que literalmente se puede sentir la experiencia de caer desde 50 metros de altura y dejar el estómago en lo alto para recuperarlo unos segundos después.

¿Cómo se ve subirse a la Sirens Curse?

Para que los amantes de lo extremo tengan una mejor idea del juego, hicieron un video en primera persona de cómo se ve subirse a la Sirens Curse, el cual está cerca de llegar al millón de vistas.

Comienza escalando una pendiente inclinada en cámara lenta, subiendo hasta afianzarse en lo alto, donde parece que ya no hay montaña rusa, pero sorprendiendo al inclinarse por completo y unirse a los rines que se encuentran debajo, provocando una caída que es, literalmente, el momento por el que las personas han pagado su entrada.

¿Cuánto cuesta la montaña rusa Sirens Curse?

La montaña rusa se encuentra en el Cedar Point, un parque de diversiones en Ohio que ofrece una enorme varidad de juegos mecánicos ; de hecho, la Sirens Curse no es su montaña más grande, tienen otras dos de igual o mayor proporción, por lo que una visita podría desquitar cada centavo.

La entrada de un día es de $45 dólares ($825 pesos), aunque existen diferentes paquetes si vas en grupo, con un amigo o para celebrar algún cumpleaños. También tienen el pase por temporada, que da acceso durante un año al parque de manera ilimitada.

