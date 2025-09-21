¿Qué le pasó a Tom Holland mientras grababa Spider Man 4? El actor es hospitalizado de emergencia

De acuerdo con el medio británico “The Sun”, el actor Tom Holland sufrió un accidente durante una peligrosa escena durante la grabación de Spider Man Brand New Day, en la cual se golpeó en la cabeza y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital.

¿Qué le pasó a Tom Holland?

Durante el rodaje de Spiderman 4, Holland habría sufrido un accidente en los estudios Leavesden, en Watford, Inglaterra. El actor realizó una acrobacia en la que, al caer, se golpeó en la cabeza y sufrió una conmoción cerebral leve.

Esto provocó que Tom fuera hospitalizado de emergencia para atender su estado de salud a la brevedad, y, de acuerdo con el portal Deadline, el actor se tomará un par de días de descanso por precaución, para retomar las grabaciones de Spiderman en los próximos días.

El estado de salud de Tom Holland

Si bien el intérprete de Peter Parker tuvo que ser hospitalizado de emergencia, se encuentra estable y en descanso, en la espera de recibir el alta médica para seguir con la grabación de la película de Spider Man Brand New Day .

Aunque no se reportó ningún riesgo de gravedad para Holland, las grabaciones podrían estar detenidas durante varias semanas, ya que, además de esperar el alta médica, las autoridades del Reino Unido deben de realizar una investigación para evaluar las condiciones del accidente durante la grabación.

¿Cuándo saldrá Spider Man Brand New Day?

La cuarta película del Spider Man de Tom Holland esta programada para salir el 24 de julio del 2026, para ser uno de los grandes estrenos del verano del próximo año, además de ser una de las grandes apuestas de Marvel.

Sin embargo, no se ha informado si esta detención del rodaje podría afectar la fecha en la que saldrá la película; por lo pronto, ni Marvel ni el equipo de la película han dado información oficial al respecto.

