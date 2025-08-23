Cabello suave y saludable: El sencillo truco para combatir las puntas abiertas con crema

El frizz y las puntas abiertas son de los mayores problemas a los que se enfrentan las mujeres en cuanto a cabello se refiere. Una solución práctica y accesible puede estar en un producto que muchos tenemos en casa: la crema Nivea en su icónica lata azul.

Con más de 100 años en el mercado, la crema Nivea continúa posicionándose como uno de los productos favoritos en el mundo del cuidado personal y la belleza. A continuación te compartimos un “hack” para que tengas un cabello suave, brillante y definido.

¿Cómo aplicar la crema Nivea en el cabello?

En TikTok y otras redes sociales, una tendencia que ha captado la atención por sus resultados sorprendentes, es el uso de la tradicional crema Nivea como tratamiento capilar.

¿Cómo funciona exactamente? Necesitarás una cucharada y media de crema Nivea Azul, 1 cucharada de aceite de coco virgen extra, de 2 a 3 gotas de aceite de romero o lavanda. Un recipiente para poder mezclar con una cucharada o espátula, un peine de dientes anchos, una toalla o gorro de ducha.

Paso 1: Lavar el cabello

Comienza lavando tu cabello con tu shampoo habitual y desenreda

Paso 2: Aplicar la crema Nivea como mascarilla

Con el cabello húmedo, toma una cantidad adecuada de la mezcla y aplícala desde la mitad del cabello hasta las puntas; ocupa un peine para distribuir bien. La crema Nivea contiene ingredientes hidratantes que ayudan a nutrir y cerrar las puntas abiertas, mientras controlan el frizz al aportar suavidad y brillo

Paso 3: Dejar actuar unos minutos

Cubre tu cabello con una toalla o un gorro de baño, deja actuar durante unos 20 a 30 minutos. Esto permite que el producto penetre profundamente en el cabello, reparando las fibras capilares y aportando la hidratación necesaria para evitar la estática y la resequedad.

Paso 4: Enjuagar con agua tibia

Enjuaga bien con agua tibia para eliminar cualquier residuo. Evita usar agua muy caliente, ya que puede resecar más el cabello. Si lo deseas, puedes finalizar con un enjuague con agua fría para sellar y aportar brillo

¿Es malo ponerse crema Nivea en el cabello?

Si no estás convencida de este remedio casero, aquí te dejamos lo que opinan los expertos, así podrás estar más segura de su uso. La crema contiene Vaselina, pantenol y glicerina, que son conocidos ingredientes hidratantes.

Es una gran aliada para cabellos secos o extra secos porque genera una hidratación súper buena, pero siempre sin tocar la raíz. Sin embargo, no es recomendable para cabellos grasos los cuales acumulan muchos residuos. Las melenas de pelo muy fino se engrasan fácilmente y se ensucian más de lo normal, por lo que en este caso no es acertada -indicó Ariel Medeiro, experto en salud capilar

Asimismo las reseñas de las usuarias en redes sociales no dejan mentir: la crema Nivea es buena y funciona para el cabello, pero recuerda que no debes de excederte.

