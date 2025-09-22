Top Five y medidas de los edificios más grandes de la CDMX

En la capital de la república mexicana, existen más de 300 edificios, lo cual la convierte en la capital de América latina con más rascacielos.

Según datos del INEGI, al menos el 43% de la población capitalina vive en un departamento de entre 4 a 10 pisos.

Top Five de edificios más altos en CDMX

1.- Torre Mítikah

La Torre Mítikah es el rascacielos más grande de CDMX, este enorme complejo tiene una altura de 267.3 metros de altura y una división de 68 pisos.

Ubicada cerca del corazón de Coyoacán , en el pueblo de Xoco, esta polémica torre cuenta con departamentos de lujo, oficinas corporativas y un inmenso centro comercial con boutiques exclusivas y restaurantes de todo tipo.

Este proyecto data de 2012, pero fue hasta el 2021 que inició operaciones.

2.- Torre Reforma

Torre Reforma es un complejo de lujo, ubicado en el centro de la CDMX. Tiene una altura de 246 metros de altura y 57 pisos.

Esta enorme edificación se encuentra en uno de los puntos más privilegiados de todo México. Actualmente se utiliza como sede de varios corporativos y como unidad habitacional, donde se pueden rentar departamentos de entre $35 mil USD a $38 mil USD.

La Torre Reforma se encuentra en la av. Paseo de la Reforma, en la delegación Cuauhtémoc. Inició su construcción en 2008 y abrió sus puertas en 2016.

3.- Chapultepec Uno

Chapultepec Uno es un rascacielos de 241. 6 metros de altura, utilizado principalmente para la renta de oficinas de múltiples corporativos.

Cuenta con 64 residencias de lujo y 58 pisos. Ubicado sobre Paseo de la Reforma, justo a un costado de la Torre Mayor, es uno de los edificios más lujosos de todo México desde el año 2019, año en que se inauguró.

4.- Torre BBVA México

La Torre BBVA México es un edificio de 235 metros de altura, que cuenta con 50 pisos en funcionamiento y es la sede principal de operaciones del banco BBVA .

Se encuentra sobre la avenida Paseo de la Reforma, a un costado de la Estela de Luz. Este edificio no cuenta con residencias, su construcción comenzó en 2008 y terminó en 2015.

5.- Torre Mayor

La Torre Mayor es uno de los edificios más icónicos de la CDMX, tiene una altura de 225.4 metros de altura y 55 pisos.

Su construcción data de entre 1999 y 2003. Por 12 años fue el rascacielos más grande e imponente de la av. Paseo de la Reforma.

Este edificio es utilizado como sede de corporativos y en un día normal llega a albergar a más de 8 mil empleados.

Edificio más grande de México

Aunque mucha gente podría pensar que el edificio más grande de México se encuentra en la CDMX, esto no es así.

La crecida en la economía y la plusvalía del norte del país han dado como resultado que el edificio más grande de México se encuentre en Monterrey.

La Torre Obispado, también conocida como ‘Torre Top Ten’, es el rascacielos más alto de México con 305.3 metros de altura, superando a la Torre KOI de 280 metros ubicada en el complejo VAO en San Pedro Garza García.

Este enorme monstruo tiene 63 niveles divididos entre oficinas empresariales, un hotel de lujo y departamentos en renta con precios que van de los $30 mil hasta los 45 mil USD.

¿Cuánto tienes que ganar para comprar ‘depa’ en la Torre Mítikah?

Si te interesa comprar o rentar un departamento en la torre más grande de CDMX, deberás estar dispuesto a desembolsar varios millones de pesos.

Los departamentos de lujo de la Torre Mítikah tienen un precio de entre $5 y $35 millones de pesos.

En el caso de querer rentar, los precios van de los $21 mil hasta los $40 mil pesos por mes.

Actualmente todavía hay departamentos disponibles , los cuales puedes apartar con $25 mil pesos. Para cerrar el contrato se debe pagar el 10% del valor total de la propiedad como enganche, es decir, alrededor de $600 mil pesos mexicanos.

Los departamentos tienen una dimensión de entre 135 y 313 metros cuadrados, es posible elegir entre los de uno y tres baños.

Algunos de los servicios premium que se ofrecen dentro del complejo para los residentes:



Salón de eventos para 300 personas

Sala de cine

Alberca

Ludoteca

Área de juegos infantiles

Family rooms para visitas

Game room

Cine

Amenidades para adultos:



Spa

Sauna y vapor

Sky pool

Gimnasio

Salón de spinning

Salón de yoga

Lounge

Salón de adulto

