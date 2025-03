Los 5 mejores autos para circular diario, aún con la fase 1 de contingencia ambiental

¿Tu vehículo dejó de circular incluso en la Fase 1 de la contingencia ambiental ? Si buscas la manera de que este ya no sea un problema de movilidad para ti, tal vez ha llegado el momento de pensar en autos que queden exentos de esta medida ambiental.

Por eso, en adn40, te tenemos la lista de los mejores autos para circular a diario, y que el programa Hoy no circula no te impida moverte en la CDMX y la zona metropolitana.

¿Qué autos no circulan hoy por la contingencia ambiental?

En el mes de febrero, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tuvo que aplicar en dos ocasiones la Fase 1 de la Contingencia Ambiental, debido a que la calidad del aire en la en la Zona Metropolitana del Valle de México era mala y ponía en riesgo la salud de la población.

Durante la contingencia ambiental, las autoridades ambientales aplican restricciones a la movilidad que afectan a casi todos los automovilistas incluso a quienes tienen vehículos actuales con hologramas de verificación 00 y 0. No obstante, existe un tipo de coches que no dejan de circular ni siquiera cuando se aplica el programa Hoy no circula.

5 autos que circulan incluso en contingencia ambiental

En la actualidad, existen dos tipos de automóviles que quedan exentos del Hoy no circula durante la contingencia ambiental: los autos eléctricos e híbridos. A continuación, te compartimos una lista de 5 opciones de coches que puedes comprar si quieres seguir circulando por la ciudad.

Autos eléctricos en México

1. BYD Mini Dolphin

Uno de los autos eléctricos más populares en 2025 es el BYD Mini Dolphin. Se trata de un auto que funciona con un motor 100% eléctrico con batería de 38 kWheléct. Tiene una autonomía de hasta 350 km.

Costo en México: su precio aproximado es de 359 mil pesos.

2. Nissan Kicks e-Power

Se trata de un auto eléctrico con Sistema e-Power, que usa un motor de gasolina de 1.2 litros que actúa como generador para cargar la batería. Este auto que sigue circulando en plena contingencia ambiental, tiene una autonomía combinada de 15 km/l.

Costo en México: Su precio aproximado es de 594 mil pesos.

Autos híbridos

3. BYD King

Un coche que se está convirtiendo en una aspiración para los conductores ambientalistas es el híbrido enchufable BYD King. Este vehículo posee un motor de gasolina de 1.5L y motor eléctrico, con una potencia combinada de 204 HP. Su autonomía combinada es de hasta 100 km por litro de gasolina. Una excelente opción para quedar exento de las medidas impuestas por el CAMe en caso de contingencia ambiental.

Costo en México: El precio del auto BYD King en México es de aproximadamente 500 mil pesos.

4. Toyota Prius

Un auto híbrido que también es una excelente opción. Este increíble vehículo de la reconocida marca Toyota es uno de los híbridos más buscados, pues cuenta con motor de gasolina de 1.8L, y motor eléctrico con una potencia combinada de 138 HP.

Costo en México: El precio del Toyota Prius en México es de 500 mil pesos.

🚗🌱 ¡TIP México da un paso hacia la sostenibilidad! Entrega 30 autos híbridos a Krones. Cada vez más comprometidos con un futuro más verde. 🌍❤️ Descubre más sobre esta emocionante entrega aquí: https://t.co/5jWZdoKkIt #Sostenibilidad #AutosHíbridos #TIPMéxico pic.twitter.com/ZO3lIGpXnt — Negocio Transporte (@NegocioTranspo1) February 14, 2025

5. MG3 Hybrid+ HEV

Una de las opciones más económicas en cuanto a autos híbridos es el MG3 Hybrid+ HEV. Este vehículo ofrece un consumo estimado de 22 km/l en ciudad, gracias a su motor de gasolina 1.5 litros con sistema híbrido.

Costo en México: El precio de este bello vehículo híbrido es de 410 mil pesos.

Los autos eléctricos e híbridos quedan exentos del programa Hoy No circula incluso durante la Fase 1 de la contingencia ambiental, debido a que son amigables con el medio ambiente. ¿Cuál de estas opciones te gustaría manejar por la Ciudad de México?

